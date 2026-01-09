Salud: descubren una bacteria enemiga de las grasas

Esa bacteria influye en la forma en que las grasas son absorbidas por el intestino, reduciendo el aumento de peso y mejorando la salud metabólica de los ratones, incluso cuando fueron alimentados con dietas ricas en grasas.

Así lo indica un estudio liderado por la Universidad de Utah, en Estados Unidos, publicado en la revista Cell Metabolism.

La bacteria, perteneciente a la especie Turicibacter, podría dar lugar al desarrollo de suplementos alimentarios destinados a mitigar algunos de los efectos de la obesidad, como los trastornos metabólicos, aunque serán necesarios más estudios para determinar si presenta la misma eficacia en humanos.

El equipo de investigación, coordinado por June Round, descubrió que Turicibacter forma parte de una comunidad de microorganismos con efecto protector sobre el metabolismo, integrada por al menos 80 especies bacterianas distintas.

Sin embargo, esta bacteria parece desempeñar un papel especialmente relevante. "No pensé que un solo microbio pudiera tener un efecto tan drástico", afirmó Round.

Turicibacter produce una serie de ácidos grasos —componentes fundamentales de los lípidos— que ayudan a mantener bajo control otras moléculas grasas más nocivas, asociadas a enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 y los trastornos cardiovasculares.

Esto no implica, sin embargo, que su presencia pueda compensar una dieta extremadamente calórica: los autores del estudio observaron que una alimentación inadecuada inhibe el crecimiento de la bacteria, reduciendo en consecuencia sus efectos beneficiosos.

Ante este panorama, y dado que Turicibacter protege frente a los efectos dañinos de las grasas, pero al mismo tiempo se ve afectada por su exceso, los investigadores intentaron restaurar sus niveles mediante una suplementación regular.

Un suplemento administrado por vía oral a los animales cinco días a la semana se tradujo en un menor aumento de peso, niveles más bajos de glucosa en ayunas y una reducción de la grasa corporal, incluso con dietas ricas en grasas. (ANSA).