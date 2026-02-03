Salud: Desde tabaquismo hasta alcohol, 4 de cada 10 cánceres son prevenibles

Por lo tanto, se trata de tumores potencialmente prevenibles, según un análisis de 36 tipos de cáncer en 185 países, publicado en el último número de Nature Medicine con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

El análisis fue realizado por expertos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer en Lyon.

Los tumores que se encontraron más estrechamente asociados con factores modificables fueron el cáncer de pulmón, el de cuello uterino y el de estómago.

Los hallazgos sugieren que reducir la exposición a factores como el tabaquismo, ciertas infecciones y el consumo de alcohol sigue siendo esencial para la prevención del cáncer.

Estos incluyen riesgos conductuales, ambientales, infecciosos y ocupacionales potencialmente prevenibles.

El equipo del IARC, dirigido por Hanna Fink, estimó la carga mundial y nacional de cáncer atribuible a 30 factores de riesgo modificables, trabajando con datos de incidencia de 2022 y comparándolos con datos sobre la prevalencia de los diversos factores de riesgo modificables en cada país aproximadamente 10 años antes.

Posteriormente, calcularon las asociaciones entre los casos y cada factor de riesgo, reconociendo que algunos factores de riesgo pueden coexistir.

Según los autores, aproximadamente 7,1 millones de los 18,7 millones de nuevos casos de cáncer (37,8 %) en 2022 fueron potencialmente atribuibles a factores de riesgo modificables, incluyendo 2,7 millones (29,7 %) en mujeres y 4,3 millones (45,4 %) en hombres.

El tabaco (15,1%), las infecciones (10,2%) y el consumo de alcohol (3,2%) fueron los principales factores contribuyentes, y se estima que los cánceres de pulmón, estómago y cuello uterino representan casi la mitad de estos casos potencialmente prevenibles.

En el caso de las mujeres a nivel mundial, infecciones como las causadas por el virus del papiloma humano (VPH) y Helicobacter pylori parecieron ser el principal factor de riesgo de cáncer, asociado con el 11,5% de los casos.

En el caso de los hombres a nivel mundial, el principal factor de riesgo fue el tabaquismo, asociado con el 23,1% de los casos. (ANSA).