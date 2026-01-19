Salud: dos factores en el ADN de los ancianos que protegen contra el Alzheimer

Los hallazgos, resultado de un amplio estudio realizado con 18.000 personas mayores de ocho países, se publican en la revista Alzheimer's & Dementia por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos.

El estudio se centró específicamente en dos variantes genéticas relacionadas con el Alzheimer: el gen APOE-épsilon 4, que aumenta el riesgo de enfermedad de inicio tardío, y el gen APOE-épsilon 2, que confiere protección.

Al medir su frecuencia en el ADN de personas mayores de 80 años, descubrieron que las personas de edad muy avanzada tienen un 68% menos de probabilidades de ser portadoras de la variante peligrosa (APOE-épsilon 4) que sus pares con demencia de Alzheimer. También tienen un 19% menos de probabilidades de ser portadoras de APOE-épsilon 4 que los adultos mayores cognitivamente normales de la misma edad.

En cuanto a la variante genética protectora, las personas de edad muy avanzada tienen un 28% más de probabilidades de ser portadoras de APOE-épsilon 2 que sus pares cognitivamente normales, y un 103% más de probabilidades que los adultos mayores con demencia de Alzheimer.

"Con el creciente interés en las personas de edad muy avanzada", afirma Leslie Gaynor, autora principal del estudio, "nuestros hallazgos refuerzan enormemente la idea de que las personas de edad muy avanzada serán útiles en la búsqueda continua de mecanismos que confieran resiliencia al Alzheimer".

"Esperamos que estos hallazgos sigan generando interés en las preguntas sobre cómo estas variantes pueden influir en el desarrollo de la demencia clínica causada por la enfermedad de Alzheimer, así como en el fenotipo de super envejecimiento en general", amplió la experta. (ANSA).