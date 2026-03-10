Salud: eeuu aprueba nuevo uso de leucovorina para raro trastorno neurológico

La autorización se refiere específicamente al tratamiento de la deficiencia cerebral de folato (CFD), un trastorno genético extremadamente raro que afecta el transporte de folato al cerebro y que puede provocar síntomas neurológicos con características similares al trastorno del espectro autista.

Según la FDA, esta condición afecta a menos de una persona por millón y puede causar retrasos en el desarrollo, convulsiones, problemas de movimiento y dificultades en la comunicación.

La leucovorina —también conocida como ácido folínico— se utiliza habitualmente para reducir los efectos tóxicos de algunos medicamentos de quimioterapia y para tratar ciertas deficiencias de folato.

La agencia sanitaria estadounidense subrayó que la evidencia científica disponible no es suficiente para aprobar el medicamento como tratamiento general para el autismo, pese a que pequeños estudios habían sugerido posibles beneficios en algunos pacientes.

De hecho, organizaciones médicas como la Academia Estadounidense de Pediatría advierten que el uso rutinario de leucovorina en niños con autismo no está recomendado debido a la falta de ensayos clínicos amplios que demuestren su eficacia y seguridad.

Investigaciones preliminares indicaron que el fármaco podría mejorar ciertos síntomas —como el lenguaje o la comunicación— en algunos niños con alteraciones en el metabolismo del folato, aunque los especialistas insisten en que los resultados siguen siendo limitados y requieren estudios más robustos.

El interés por la leucovorina aumentó en los últimos meses tras declaraciones de autoridades estadounidenses que mencionaron el medicamento como posible tratamiento para el autismo, lo que impulsó un aumento significativo en las prescripciones médicas.

La FDA reiteró que el nuevo uso aprobado se limita al tratamiento de la deficiencia cerebral de folato y no implica que exista un fármaco capaz de curar el autismo, un trastorno complejo cuyo origen combina factores genéticos y ambientales.

El organismo regulador indicó además que continuará evaluando la evidencia científica sobre posibles terapias dirigidas a subgrupos específicos de pacientes dentro del espectro autista. (ANSA).