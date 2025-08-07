Salud: EEUU, mala alimentación preocupa a autoridades

Alrededor del 62% de las calorías diarias de los niños y adolescentes proceden de alimentos ultraprocesados, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC, en comparación con el 53% de los adultos.

Los alimentos ultraprocesados son productos industrialmente elaborados, a menudo ricos en azúcares, grasas y sal, y con un bajo valor nutricional. Se caracterizan por contener pocos o ningún alimento natural, utilizando sustancias extraídas o derivadas de alimentos, junto con aditivos para mejorar su sabor, textura y apariencia.

Entre estos se encuentran, por ejemplo, refrescos (gaseosas), jugos procesados, productos de pastelería y bollería industrial, snacks salados o dulces, comidas precocinadas, carnes procesadas (como salchichas y nuggets) y algunos productos lácteos con saborizantes y azúcares añadidos.

El informe marca la primera vez que los CDC proporcionan estimaciones sobre cuánto componen los alimentos ultraprocesados las dietas de los estadounidenses.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirma que los alimentos ultraprocesados están en su lista de los principales problemas que deben abordarse para frenar lo que dice que es una epidemia de enfermedades crónicas infantiles.

El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dio el primer paso para definir formalmente los "alimentos ultraprocesados", un movimiento, dicen los expertos, que podría abrir la puerta a la regulación, incluyendo qué tipos de alimentos son elegibles para los programas de asistencia alimentaria.

Las dietas altas en alimentos ultraprocesados se han relacionado con una serie de problemas de salud, incluyendo la depresión, la diabetes tipo 2 y la muerte prematura.

Las administraciones anteriores también han intentado tomar medidas sobre los alimentos ultraprocesados, pero esos esfuerzos se han centrado principalmente en el etiquetado y los ingredientes individuales, como los azúcares añadidos y las grasas trans, en lugar de en regular o clasificar los alimentos en función de su nivel de procesamiento.

En enero, cuando todavía Joe Biden era presidente, la Administración de Alimentos y Medicamentos propuso exigir una nueva etiqueta en la parte frontal de la mayoría de los alimentos y bebidas envasados que alertaría a los consumidores sobre la cantidad de grasa saturada, sal y azúcar añadido que contenían.

El informe del jueves se basó en los hallazgos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, desde agosto de 2021 hasta agosto de 2023.

La autora principal del informe, Anne Williams, investigadora del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, dijo que la agencia identificó alimentos ultraprocesados utilizando el sistema de clasificación NOVA, un marco desarrollado por investigadores brasileños que es la herramienta más utilizada para evaluar los alimentos procesados.

Nova define los productos ultraprocesados como "creaciones industriales" hechas con poco, si es que alguno, alimentos integrales.

La principal fuente de alimentos ultraprocesados tanto para niños como para adultos eran los sándwiches, como hamburguesas, perritos calientes y PB&J, dijo Williams. A eso le siguieron productos horneados, bocadillos salados y bebidas azucaradas.

El informe encontró que los adultos con ingresos más altos tendían a comer menos alimentos ultraprocesados. (ANSA).