Salud: EEUU retira camarón importado por posible contaminación radiactiva

Según la FDA, los camarones, importados desde Indonesia, podrían haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones que los expusieron a niveles muy bajos de cesio-137, un elemento radiactivo que puede representar un riesgo para la salud si se consume en determinadas concentraciones.

El retiro afecta productos distribuidos por Direct Source Seafood LLC, con sede en Bellevue, estado de Washington, y comercializados bajo las marcas Market 32 y Waterfront Bistro.

Los camarones fueron vendidos en cadenas de supermercados como Price Chopper, Jewel-Osco, Albertsons, Safeway, Lucky y otras tiendas minoristas en múltiples estados del país.

Entre los estados donde se distribuyeron los productos figuran Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Vermont, Colorado, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Utah y Wyoming, de acuerdo con el aviso oficial.

La FDA precisó que los productos afectados fueron puestos a la venta a fines de junio y comienzos de julio de 2025. Como medida de precaución, las autoridades recomendaron a los consumidores no ingerir los camarones, desecharlos de forma segura o devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

En el comunicado, la FDA aclaró que ningún producto que haya dado positivo o que haya activado alertas por cesio-137 ingresó al mercado estadounidense, y que hasta el momento no se han reportado enfermedades vinculadas al consumo de estos camarones.

El cesio-137 es un subproducto de procesos nucleares y puede encontrarse en el ambiente tras accidentes o exposiciones industriales, aunque la agencia subrayó que el retiro es de carácter preventivo y que los niveles detectados serían muy bajos. (ANSA).