Salud: EEUU retira del mercado lote de camarones contaminados

El producto, importado por una empresa indonesia, fue comercializado en 13 estados por el gigante minorista Walmart, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El retiro se produce tras la detección del isótopo radiactivo cesio-137 en camarones importados a través de la empresa PT Bahari Makmur Sejati.

El nivel de radiactividad detectado fue mínimo y el producto no representaría un riesgo grave para los consumidores, declaró la FDA.

Ningún camarón importado por la empresa y almacenado para su venta en tiendas estadounidenses dio positivo en radiactividad, añadió la agencia. Sin embargo, los camarones de la empresa "parecen haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres que podrían haber sido contaminados con Cs-137 y plantear un problema de seguridad". (ANSA).