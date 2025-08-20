LA NACION

Salud: EEUU retira del mercado lote de camarones contaminados

Potencialmente contaminados con sustancias radiactivas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Salud: EEUU retira del mercado lote de camarones contaminados
Salud: EEUU retira del mercado lote de camarones contaminados

El producto, importado por una empresa indonesia, fue comercializado en 13 estados por el gigante minorista Walmart, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El retiro se produce tras la detección del isótopo radiactivo cesio-137 en camarones importados a través de la empresa PT Bahari Makmur Sejati.

El nivel de radiactividad detectado fue mínimo y el producto no representaría un riesgo grave para los consumidores, declaró la FDA.

Ningún camarón importado por la empresa y almacenado para su venta en tiendas estadounidenses dio positivo en radiactividad, añadió la agencia. Sin embargo, los camarones de la empresa "parecen haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres que podrían haber sido contaminados con Cs-137 y plantear un problema de seguridad". (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. La diplomacia de Trump revela lo poco que entiende a Putin
    2

    La diplomacia de Trump revela lo poco que entiende a Putin

  3. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    3

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  4. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    4

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

Cargando banners ...