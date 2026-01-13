Salud: EEUU: siete de cada diez pacientes con cáncer sobreviven cinco años o más

El dato marca un avance sustancial respecto de décadas anteriores. En los años 70, solo la mitad de los pacientes alcanzaba esa marca de supervivencia, mientras que a mediados de la década de 1990 el porcentaje había ascendido al 63%. La cifra actual del 70% se basa en diagnósticos realizados entre 2015 y 2021 y fue publicada en la revista médica CA: A Cancer Journal for Clinicians.

El umbral de cinco años es el indicador más utilizado para medir la supervivencia al cáncer, ya que, para muchos tipos de tumores, el riesgo de recurrencia disminuye de manera significativa si la enfermedad no reaparece en ese período.

"Gracias a las mejores opciones de tratamiento de la última década, muchos cánceres pasaron de ser sentencias de muerte a enfermedades crónicas", explicó Rebecca Siegel, autora principal del informe y directora científica senior de investigación de vigilancia de la Sociedad Americana del Cáncer.

"La investigación lleva décadas y ahora estamos viendo los frutos de esas inversiones", subrayó. El informe estima que se evitaron 4,8 millones de muertes por cáncer entre 1991 y 2023, principalmente por avances terapéuticos, detección más temprana y una reducción sostenida del tabaquismo.

Según Siegel, una mayor comprensión de cómo se desarrolla y se propaga el cáncer permitió diseñar tratamientos que aprovechan el sistema inmunológico para frenar o ralentizar el crecimiento tumoral. En ese sentido, destacó a la inmunoterapia como uno de los mayores avances recientes.

Este tipo de tratamiento, que ayuda al sistema inmunológico a identificar y atacar células cancerosas, "cambió las reglas del juego" en enfermedades como el mieloma múltiple. La tasa de supervivencia a cinco años para este cáncer de la sangre —el doble de frecuente en personas negras que en blancas en Estados Unidos— aumentó al 62%, frente al 32% registrado a mediados de los años 90.

Otro progreso clave fue el desarrollo de terapias dirigidas, que actúan sobre genes o proteínas específicas que impulsan el crecimiento del cáncer, con menos daño a las células sanas y menos efectos secundarios.

"Permanecer en tratamiento por más tiempo permite a los pacientes vivir más, y estos tratamientos menos tóxicos facilitan múltiples secuencias terapéuticas", explicó Christopher Flowers, jefe de medicina oncológica del MD Anderson Cancer Center, que no participó en el estudio. (ANSA).