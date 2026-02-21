Salud: EEUU supera los 1.000 casos de sarampión en 2 meses y enciende alarma

Según datos citados por autoridades de salud y recogidos por medios estadounidenses, los contagios se concentran en varios brotes regionales vinculados principalmente a comunidades con bajas tasas de vacunación, lo que facilita la rápida propagación del virus, altamente contagioso.

El sarampión, que puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte —especialmente en niños pequeños— había sido declarado eliminado en Estados Unidos en 2000 gracias a campañas masivas de inmunización.

Sin embargo, desde entonces se registran brotes periódicos asociados a importaciones del virus y a la disminución de la cobertura vacunal.

Expertos sanitarios advierten que el aumento reciente refleja una tendencia preocupante: la caída sostenida en la vacunación infantil en algunos sectores, agravada en los últimos años por la desinformación sobre vacunas y por las interrupciones en los calendarios de inmunización durante la pandemia de Covid-19.

El virus del sarampión se transmite por vía aérea y puede permanecer activo en el ambiente durante horas, lo que lo convierte en una de las enfermedades infecciosas más contagiosas conocidas.

Las autoridades recuerdan que dos dosis de la vacuna triple viral (MMR) ofrecen una protección cercana al 97%.

El actual repunte recuerda brotes significativos registrados en 2019, cuando Estados Unidos enfrentó el mayor número de casos en más de 25 años, lo que llevó a reforzar campañas de vacunación y controles sanitarios.

Funcionarios de salud pública sostienen que, si la tendencia continúa, el país podría enfrentar nuevos brotes durante el resto del año, especialmente en áreas donde la cobertura vacunal se mantiene por debajo de los niveles recomendados para garantizar la inmunidad colectiva.

Las autoridades reiteraron el llamado a completar los esquemas de vacunación, subrayando que la inmunización sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad y evitar la reaparición sostenida del virus. (ANSA).