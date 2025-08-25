Salud: "El Covid circula aún", ligero aumento de casos

Y el caso de Stash no es aislado: las infecciones, según el último boletín del Instituto Superior de Salud (ISS), están en ligero aumento en la última semana, reavivando los temores por los grupos más vulnerables y los ancianos, para quienes, afirman los expertos, debería evaluarse una dosis de refuerzo de la vacuna.

Al 20 de agosto, el ISS informó que la ocupación de camas en hospitales para Covid es del 1,1% (652 ingresados), un ligero aumento respecto a la semana anterior (1,0% al 13 de agosto de 2025).

En cambio, la ocupación de camas en cuidados intensivos está en disminución, alcanzando el 0,2% (18 hospitalizados), en comparación con la semana anterior (0,3% al 13 de agosto).

Las tasas de hospitalización son más elevadas en los grupos de edad más avanzada (la tasa de hospitalización en los grupos de 80-89 y mayores de 90 años es de 11 y 18 por 1.000.000 de habitantes, respectivamente).

En cuanto a la difusión del virus, el índice de transmisibilidad (RT) -un parámetro que mide la potencial transmisibilidad de una enfermedad infecciosa- es de 1,34 (1,1-1,61), un ligero incremento en comparación con la semana anterior (Rt 1,12 al 29 de julio de 2025).

Estas cifras reavivan la atención sobre el virus de la pandemia de 2019, mientras que "la atención mediática -observó Rezza- está justamente concentrada en los virus transmitidos por mosquitos y la controversia política se ha centrado en las vacunas".

Stash publicó su prueba positiva de Covid-19 y la ocasión "es propicia para recordar que, lamentablemente, Sars-CoV-2 sigue circulando, y no puede ser objeto de negacionismos. De hecho -continuó Rezza- la curva epidémica, según lo reportado por el ECDC, muestra un aumento de casos en varios países europeos en la semana 27 (a mediados de julio), aunque el nivel de hospitalizaciones y muertes sigue siendo bajo".

Por lo tanto, "no hay nada extraordinario -puntualiza el epidemiólogo-, pero eliminar completamente el problema puede no ser sabio. Sars-CoV-2 sigue siendo un virus caprichoso, con una estacionalidad aún no bien establecida. Y aunque en su variante Omicron, que es la que circula, no afecta principalmente a los pulmones, la infección viral aún puede amenazar seriamente la salud de ancianos y otras personas en riesgo.

En estas categorías de personas, prevenir las consecuencias, también gracias a las dosis de refuerzo, puede ser importante.

El epidemiólogo Cesare Cislaghi también está de acuerdo y, en la revista Epidemiológica y Prevención, recordó que la semana pasada hubo 10 muertes en Italia.

Es fácil suponer —subrayó el experto— que una razón para los mayores contagios se debe a la mayor promiscuidad social durante las semanas de verano, cuando en los locales, especialmente si tienen aire acondicionado, la ventilación es muy reducida.

Además, los datos de julio del ISS muestran que en todas las edades, los sujetos positivos asintomáticos son más de tres cuartas partes de los contagiosos: "esta multitud de asintomáticos es una buena noticia desde el punto de vista clínico, porque significa que los contagios no han desencadenado un verdadero proceso patológico, pero desde el punto de vista de la circulación del virus —afirmó Cislaghi— significa que es imposible interrumpir la cadena de contagios cuando no se sabe quién es contagioso".

Ninguna alarma, en resumen, sin embargo, el llamado sigue siendo a la prudencia: "en esta situación de no emergencia, el consejo es prestar mucha atención, si se está contagiado, de no difundir el virus, y, si se es frágil, considerar la oportunidad de recibir una nueva dosis de refuerzo.

Por el resto, hay que observar la circulación del virus, sin autoconvencerse de que todo terminó; quizás pronto podría ser así, pero también podría suceder que el virus vuelva a levantar la cabeza, y esto —concluyó el epidemiólogo— no es hoy un riesgo que se pueda considerar del todo descartado". (ANSA).