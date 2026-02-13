Salud: el ejercicio físico también desarrolla el cerebro

Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Neuron y liderado por investigadores de la University of Pennsylvania, quienes identificaron un mecanismo cerebral clave que se activa durante el entrenamiento y que permite al organismo volverse más fuerte y resistente.

La investigación, realizada en ratones de laboratorio, reveló que la resistencia al esfuerzo no depende únicamente de la capacidad muscular, sino también de cambios específicos en la actividad neuronal.

Al monitorear el cerebro de los animales mientras corrían en una cinta, el equipo coordinado por J. Nicholas Betley observó la activación de un grupo particular de neuronas ubicadas en el hipotálamo ventromedial, una región fundamental en la regulación del uso de la energía por parte del cuerpo.

Estas células nerviosas, conocidas como neuronas que expresan el factor esteroidogénico 1 (SF-1), actúan como reguladores clave del metabolismo energético.

Los investigadores comprobaron que se activan durante el ejercicio y permanecen activas al menos una hora después de finalizar la actividad física.

Tras dos semanas de entrenamiento diario, los ratones mostraron mejoras notables: podían correr más rápido y durante más tiempo antes de fatigarse.

Al analizar nuevamente su cerebro, los científicos encontraron cambios significativos: las neuronas activadas por el ejercicio eran más numerosas y presentaban mayor actividad.

Sin embargo, la mayor sorpresa surgió cuando los investigadores bloquearon esta población neuronal. Los animales dejaron de mejorar su rendimiento pese a continuar entrenando e incluso se fatigaban con mayor rapidez, aun cuando el bloqueo se realizaba después de concluida la actividad física.

Para los autores, esto demuestra que estas neuronas desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de la resistencia.

"Muchas personas afirman sentirse más alertas y con mayor lucidez después del ejercicio", declaró J. Nicholas Betley, coordinador del estudio de la Universidad de Pensilvania.

"Por eso, queríamos comprender qué sucede en el cerebro después del ejercicio y cómo estos cambios influyen en los efectos de la actividad física", agregó.

"Pensamos que al levantar pesas, simplemente desarrollamos músculo", afirma Betley. "Ahora resulta que también podríamos estar fortaleciendo nuestro cerebro", concluye, añadiendo que el estudio puede ayudarnos a comprender cómo obtener mejores resultados del ejercicio.

Aunque el mecanismo exacto aún no se comprende por completo, Betley plantea que este tipo específico de neuronas podría ayudar al organismo a recuperarse más rápido, permitiendo un uso más eficiente de la glucosa almacenada. Esto facilitaría que otros órganos, como los músculos, los pulmones y el corazón, se adapten progresivamente a entrenamientos cada vez más intensos.

Los autores esperan que estos hallazgos incentiven la práctica regular de actividad física, especialmente en personas mayores o en quienes se encuentran en proceso de recuperación tras una lesión o un accidente cerebrovascular, destacando que el entrenamiento no solo transforma el cuerpo, sino también el cerebro. (ANSA).