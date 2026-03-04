Salud: En Italia baja la mortalidad para los tumores, menos en el Sur

La Asociación Italiana de Registros de Tumores (AIRTUM) ofrece la última actualización basada en datos que abarcan aproximadamente al 80% de la población. El informe confirma avances en prevención y tratamiento, pero destaca problemas críticos en el Sur y para las mujeres. Por ello, enfatiza el ministro de Salud, Orazio Schillaci, "no debemos bajar la guardia".

El otro aspecto crítico son las cifras. Este mapeo crucial aún está incompleto, y algunas regiones todavía están retrasadas en el intercambio de datos. El cáncer más común, según el análisis basado en tres millones de casos de enfermedades oncológicas, sigue siendo el cáncer de mama (55.900 casos), seguido del cáncer de pulmón (43.500), el colorrectal (41.700) y el de próstata (31.200).

Entre los hombres, tanto los nuevos diagnósticos (-1,9% anual) como la mortalidad (-1,8%) están disminuyendo. En las mujeres, la mortalidad disminuyó (-0,6%), pero la incidencia se mantuvo estable, impulsada por un aumento del cáncer de pulmón (+2,3%) relacionado con el tabaquismo.

"El aumento de las tasas de supervivencia -comentó el ministro de Salud, Orazio Schillaci- es un resultado extraordinario, logrado gracias a la excelencia de los centros oncológicos, el cribado y el diagnóstico precoz. Sin embargo, persisten aspectos críticos", como la "brecha entre el Sur y el Centro-Norte de Italia".

El otro punto delicado son los datos. Poder analizar los registros de incidencia, mortalidad y altas hospitalarias nos permite identificar las características de riesgo en cada región y orientar las intervenciones de prevención. "Por ejemplo -explica Fabrizio Stracci, presidente de Airtum- a través de los registros, hemos observado una mayor incidencia de cáncer en Terni: una incidencia de tumores más alta: necesitamos comprender el impacto de la exposición a partículas o metales pesados ;;relacionada con la presencia de la industria siderúrgica. En el Centro de Italia, sin embargo, se está verifica un mayor número de cánceres gástricos asociados con Helicobacter pylori, una bacteria que afecta al estómago y es más difundida en algunas zonas montañosas".

El análisis preciso de estos datos puso de manifiesto previamente situaciones críticas en la Tierra de los Fuegos, en las zonas cercanas a la acería Ilva en Taranto y en Porto Marghera.

La cobertura del Registro de Cáncer mejoró "pero algunas regiones -añade Stracci- aún no han completado el recorrido, como Cerdeña, Piamonte y Abruzos. Otras, sin embargo, cuentan con registros muy completos, como Véneto, Campania y Sicilia. El registro de Molise pronto estará plenamente operativo. Algunas zonas tuvieron problemas de privacidad, como la provincia de Bolzano.

No hemos recibido datos de Emilia-Romaña".

En este punto, el gobierno reafirma su compromiso: Debemos superar la fragmentación de los datos para obtener una visión más precisa e intervenir de forma selectiva. La vigilancia epidemiológica -concluye Schillaci- es estratégica y, por ello, estamos completando el proceso para la plena implementación y funcionamiento del Registro Nacional de Cáncer, dentro de un marco regulatorio compartido". (ANSA).