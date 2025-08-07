Salud: En la Argentina, 68 muertos por fentanilo contaminado

Decenas de decesos ocurridos en los últimos meses están ahora en estudio de las autoridades mientras prosiguen las investigaciones sobre las partidas posiblemente en circulación producidas por HLB Pharma, el laboratorio acusado.

La averiguación también se centra en la labor de la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos (ANMAT), que previamente había recibido decenas de denuncias de irregularidades y contaminación de medicamentos producidos por HLB, sin suspender la licencia del laboratorio.

La indagación comenzó en abril tras una serie de muertes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Italiano de La Plata, causadas específicamente por dos bacterias, Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, detectadas posteriormente en ampollas de fentanilo administrados a pacientes.

De acuerdo con los investigadores, la pesquisa incluso reveló la existencia de una conspiración corporativa detrás del laboratorio que sugiere maniobras para encubrir actividades ilícitas.

Los últimos avances de la investigación también buscan esclarecer el destino de 5 kilos de fentanilo que el laboratorio afirma haber destruido tras las primeras muertes, pero que las autoridades sospechan que podrían haber sido ocultados y desviados al mercado ilegal. (ANSA).