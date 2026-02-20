Salud: en los gatos, claves para entender tumores en humanos

En particular, se han identificado numerosas mutaciones que podrían convertirse en un blanco común de futuras terapias, tanto en felinos como, potencialmente, en personas.

El estudio fue publicado en la revista Science y es fruto de la colaboración entre el Wellcome Sanger Institute del Reino Unido, el Ontario Veterinary College de Canadá y la Universitá Bern.

Para poner a prueba esta hipótesis, los investigadores analizaron tejidos de unos 500 gatos en cinco países, a partir de muestras recogidas previamente por veterinarios con fines diagnósticos.

Posteriormente, secuenciaron el ADN y examinaron cerca de mil genes asociados a 13 tipos de cáncer, presentes tanto en tejidos tumorales como en tejidos sanos.

"Comparar la genómica de tumores en distintas especies nos permitió comprender más profundamente las causas del cáncer. Uno de los hallazgos más importantes fue constatar que los cambios genéticos en los tumores de los gatos son similares a los observados en humanos", señaló Bailey Francis.

Francis, investigador del Wellcome Sanger Institute, es coautor del estudio junto con Louise Van Der Weyden, del mismo instituto; Geoffrey Wood, del Ontario Veterinary College; y Sven Rottenberg, de la Universidad de Berna.

El análisis de las secuencias reveló que, en algunas formas de cáncer, las mutaciones que impulsan el desarrollo tumoral en gatos reflejan las detectadas en humanos. Por ejemplo, se observaron similitudes en los tumores mamarios de ambas especies. El gen implicado en al menos el 50% de los casos es FBXW7.

En humanos, las mutaciones de este gen están asociadas con un peor pronóstico en el cáncer de mama, un patrón que también se repite en los gatos.

Asimismo, se constató que ciertos fármacos quimioterapéuticos resultan más eficaces contra los tumores mamarios felinos vinculados a la mutación de este gen.

Aunque el estudio se realizó sobre muestras de tejido y requiere nuevas investigaciones, los científicos consideran que podría abrir una vía terapéutica prometedora para tratar este tipo de cáncer tanto en gatos como en humanos.

Otras mutaciones genéticas comunes a ambas especies fueron identificadas en tumores que afectan la sangre, los huesos, los pulmones, la piel, el estómago, el intestino y el cerebro.

Se trata de una línea de investigación incipiente, y los expertos no descartan que potenciales terapias desarrolladas para humanos puedan probarse en gatos, de modo que los datos obtenidos contribuyan a orientar ensayos clínicos en personas, en línea con el enfoque conocido como "One Medicine", que promueve el intercambio de datos y conocimientos entre la medicina humana y la veterinaria en beneficio de ambas. (ANSA).