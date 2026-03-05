Salud: En Venezuela, dos muertes y al menos 29 casos de fiebre amarilla
Reporte de la Academia de Medicina. Actualmente, contagios en cuatro estados
Basándose en datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), voceros médicos confirmaron que la enfermedad se concentra principalmente en 22 parroquias de los estados Aragua, Lara, Portuguesa y Barinas, sin registrarse contagios en Caracas.
El presidente de la Academia, Huniades Urbina, destacó que Venezuela es una zona endémica y criticó la respuesta tardía de las autoridades pese a alertas previas desde 2025, que hizo el gremio médico.
La cobertura vacunal actual ronda solo el 50%, lejos del 95% recomendado para prevenir brotes. La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos del mismo vector que el dengue sólo en el 15% de los casos evoluciona a cuadros graves con ictericia, hemorragias e insuficiencia hepática, con alta letalidad.
La OPS ha alertado sobre resurgimiento regional en países como Brasil, Ecuador y Costa Rica. Expertos urgen una campaña masiva de vacunación para contener el brote y evitar mayor expansión en la región. (ANSA).