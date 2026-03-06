Salud: escasez de medicamentos en la UE, los casos en Italia aumentan un 5%

El PGEU, asociación que agrupa a las principales organizaciones farmacéuticas de Europa, precisó que, durante 2025, el 70% de los países europeos no registró avances en la lucha contra la escasez, y en el 15% de ellos, entre ellos Italia, la situación incluso empeoró.

De hecho, los indicadores para Roma revelaron un aumento del 4,8% en la escasez de medicamentos en comparación con el año anterior.

"La escasez de medicamentos se ha estabilizado, pero a un nivel inaceptablemente alto. Ya no se trata de incidentes aislados: es una presión crónica sobre los pacientes, los farmacéuticos y los sistemas sanitarios", declaró Mikołaj Konstanty, presidente del PGEU, en un comunicado.

Las causas del fenómeno son profundas: inestabilidad geopolítica, aumentos repentinos de la demanda o reducciones drásticas de la oferta, la escasa sostenibilidad económica de algunos productos y emergencias.

Todos esos factores pueden interrumpir las cadenas de suministro, agotar las existencias y reducir la disponibilidad de principios activos y medicamentos.

Se trata de un problema global que afecta a Europa, como confirmó el nuevo informe.

El análisis de información de 27 países europeos y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) reveló que el 96% de los países sufren escasez, que afecta a más de 600 productos en aproximadamente un tercio de los países y a más de 1000 en el 11%.

Las áreas más afectadas son los trastornos del tracto gastrointestinal, el metabolismo y el sistema nervioso.

Los medicamentos para enfermedades cardiovasculares y el cáncer se encuentran ligeramente por detrás.

Entre las carencias más prolongadas se encuentran las de algunos medicamentos para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), antipsicóticos, medicamentos contra el cáncer, insulinas y, recientemente, medicamentos para la obesidad.

También se dieron casos de falta de disponibilidad de medicamentos incluidos en la lista de "medicamentos esenciales" de la Unión Europea.

Los efectos de la escasez pueden ser numerosos: si bien el informe muestra que el malestar de los pacientes es el más común, en muchos casos los pacientes pueden verse obligados a interrumpir tratamientos o reducir dosis, pueden enfrentar un mayor riesgo de errores o efectos secundarios, y un aumento en los costos de acceso a alternativas.

Por último, pero no menos importante, la escasez puede estar relacionada con una pérdida de confianza en las farmacias y los sistemas sanitarios, lo que puede provocar episodios de exasperación: el informe cita, por ejemplo, el caso de Bélgica, donde se reportaron ataques a farmacéuticos relacionados con la falta de disponibilidad de medicamentos.

La carga de la escasez también pesa sobre las farmacias, que "actúan cada vez más como amortiguadores dentro de cadenas de suministro frágiles", enfatizó el PGEU.

"No se puede confiar en que los profesionales de primera línea asuman la carga de los fallos sistémicos", concluyó Konstanty. (ANSA).