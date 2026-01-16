Salud: España se confirma como líder mundial en trasplante de órganos

En 2025, se realizaron 6.335 trasplantes, justo por debajo del récord establecido en 2024, lo que supone un aumento de más del 50% en la última década, según datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad.

El país cuenta con casi 52 donantes por millón de habitantes, la tasa más alta del mundo, el doble de la media de la UE (24) y superior a la de Estados Unidos, segundo con 49,7, e Italia, con casi 31 donantes por millón de habitantes.

“Estas cifras reflejan la capacidad de coordinación del sistema sanitario y la solidaridad de las familias”, declaró la ministra de Sanidad, Mónica García.

Como parte de la excelencia del sistema, el Hospital 12 de Octubre de Madrid realizó por primera vez cuatro trasplantes de corazón en 63 horas, todos con resultados positivos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también destacó los últimos datos en un mensaje en X. “España vuelve a ser líder mundial en solidaridad y excelencia sanitaria, superando los 6.300 trasplantes de órganos en 2025”, escribió en la publicación. “Nuestro compromiso es claro: seguir fortaleciendo una sanidad pública de calidad y apoyando un modelo que salva miles de vidas cada año”, añadió el presidente.

