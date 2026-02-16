Salud: esquizofrenia, en la sangre, "espías" indican la respuesta a los fámacos

Así lo afirma una investigación publicada en la revista Translational Psychiatry y realizada en Italia por Ceinge Biotecnologie Avanzate Franco Salvatore en Nápoles, en colaboración con la Universidad de Salerno, la Universidad de Nápoles Federico II y la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli en Caserta.

La esquizofrenia es uno de los trastornos psiquiátricos con mayor impacto en la calidad de vida y en los costes de salud pública, pero las causas genéticas y ambientales que subyacen a este trastorno son todavía en gran parte desconocidas y aproximadamente el 30% de los casos son resistentes a los fármacos antipsicóticos.

"Realizamos experimentos combinados de resonancia magnética nuclear y química analítica e identificamos diferencias en la composición sérica de la sangre de pacientes diagnosticados con esquizofrenia farmacorresistente en comparación con pacientes que responden a terapias antipsicóticas", afirma el coordinador de la investigación, Alessandro Usiello, director del Laboratorio de Neurociencia Traslacional de Ceinge y profesor de Bioquímica Clínica de la Universidad de Campania L. Vanvitelli.

"Aunque aún no se ha validado en otras cohortes de pacientes farmacorresistentes, nuestro estudio sugiere que los cambios metabólicos sistémicos podrían reflejar las diferentes trayectorias bioquímicas subyacentes a las formas farmacorresistentes de esquizofrenia", agrega.

La farmacorresistencia "afecta la capacidad cognitiva y el funcionamiento general, exponiendo a los pacientes al riesgo de una polifarmacia inapropiada", observa el otro coordinador de la investigación, Andrea de Bartolomeis, profesor de Psiquiatría de la Universidad Federico II de Roma.

Según uno de los autores del estudio, Francesco Errico, profesor asociado de Bioquímica en la Universidad Federico II, los resultados obtenidos en este estudio "deben confirmarse con estudios en otras cohortes de pacientes, ya que podrían representar un primer paso en la búsqueda de estrategias para la comprensión y la intervención temprana en la esquizofrenia farmacorresistente".

El objetivo, concluye, es "estudiar la variabilidad genética subyacente a los resultados obtenidos hasta la fecha" como parte de una "psiquiatría personalizada".