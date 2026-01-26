Salud: Etiopía declara el fin de su primera epidemia del virus Marburg

El anuncio se produce más de dos meses después de que se registraran los primeros casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote, el primero en este país del Cuerno de África, se confirmó a mediados de noviembre en la ciudad de Jinka, a unos 430 kilómetros al suroeste de la capital, Adís Abeba, y a pocos cientos de kilómetros de las fronteras con Sudán del Sur y Kenia.

"Etiopía declaró oficialmente el fin de su primer brote de enfermedad por el virus de Marburgo, tras una vigilancia reforzada y la ausencia de nuevos casos confirmados", enfatizó la OMS.

Además, elogió la "respuesta gubernamental" apoyada por la agencia de la ONU.

Desde mediados de noviembre, Etiopía, el segundo país más poblado del continente, con aproximadamente 130 millones de habitantes, registró 14 casos. Nueve de ellos fallecieron, según datos proporcionados por el ministerio de Salud (ANSA).