Salud: Hallan causa de Savi, rara enfermedad infantil

Esto se demuestra por primera vez en un estudio conjunto de la Universidad de Colonia y el Hospital Infantil Bambino Gesú, publicado en la revista Nature.

El hallazgo abre nuevas vías en la búsqueda de terapias innovadoras contra enfermedades autoinflamatorias, como Savi (una vasculopatía asociada a Sting que aparece en la infancia).

El equipo fue dirigido por Gianmaria Liccardi, jefe de grupo junior del Instituto de Bioquímica I y afiliado al Centro de Medicina Molecular de Colonia y al Clúster de Excelencia para la Investigación del Envejecimiento del Cecad.

Los investigadores descubrieron Sting —un tipo de sensor del sistema inmunitario que detecta la presencia de infecciones o daño celular— activa otra proteína (Zbp1), responsable de un tipo particular de muerte celular programada conocida como necroptosis.

Un descubrimiento que vincula la muerte celular programada con el origen de enfermedades inflamatorias graves.

El equipo también encontró evidencia clara de una activación anormal de la muerte celular programada en las causas de Savi.

El bloqueo de este proceso en modelos animales alivió los síntomas, redujo la gravedad de la enfermedad y prolongó significativamente la supervivencia. "Nuestro trabajo demuestra que Sting también es un factor directo de la muerte celular inflamatoria", afirma Liccardi.

"Abordar la muerte celular programada podría abrir nuevas vías terapéuticas no solo para Savi, sino también para otras enfermedades autoinflamatorias asociadas a Sting".

Por lo tanto, los hallazgos abren el camino para el desarrollo de nuevos fármacos que inhiban la muerte celular programada (en particular, la nectroposis), ofreciendo esperanza a los pacientes que padecen una amplia gama de síndromes autoinflamatorios actualmente incurables asociados a Sting.

