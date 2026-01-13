Salud: IA en apoyo de dianósticos y tratamientos

La Inteligencia Artificial llega a los consultorios de los médicos de familia y se prepara para cumplir estas y otras funciones como apoyo al profesional de la salud, acompañándolo en distintos ámbitos de su trabajo.

Se trata del proyecto MIA (Medicina e Inteligencia Artificial), una plataforma de IA certificada impulsada por la Agencia Nacional de Servicios Sanitarios Regionales (Agenas), que en breve comenzará a utilizarse en los consultorios de los primeros 1.500 médicos de atención primaria como parte de una fase inicial de prueba.

El objetivo de esta plataforma, desarrollada en el marco de la Misión 6 Salud, Componente 1, del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), es —según explica Agenas— "ofrecer un apoyo concreto a los médicos y a los profesionales sanitarios".

La Agencia aclara que la IA "no sustituye al médico ni al personal de salud, sino que se propone como una herramienta complementaria y de apoyo, capaz de potenciar las competencias, simplificar los procesos de decisión y mejorar la calidad de la intervención clínica".

No se trata, por lo tanto, de una limitación del rol médico, sino de un respaldo real: integrada "con visión y responsabilidad —subraya Agenas—, la IA puede contribuir de manera concreta a reducir las desigualdades territoriales y sociales en el acceso a la atención".

La plataforma está diseñada para brindar apoyo en tres grandes áreas. La primera es la actividad diagnóstica básica, con sugerencias sobre posibles diagnósticos, estudios a realizar e indicaciones sobre los primeros pasos terapéuticos.

La segunda es la gestión de la cronicidad, con herramientas para el monitoreo personalizado de pacientes con enfermedades crónicas.

La tercera se centra en la prevención y la promoción de la salud, al mostrar campañas de concientización activas a nivel nacional y regional, facilitar la identificación de pacientes elegibles para programas de tamizaje y vacunación, y ofrecer recomendaciones personalizadas según los factores de riesgo individuales.

En cuanto a su uso, a través de una interfaz intuitiva los profesionales de la salud pueden formular preguntas y obtener respuestas clínicamente precisas, basadas en evidencia científica y acompañadas de fuentes verificables.

Entre los beneficios esperados figuran la reducción del tiempo dedicado a actividades diagnósticas de rutina, una mayor adecuación en las prescripciones, mejor adherencia a los tratamientos, disminución de hospitalizaciones evitables, mayor participación en programas de cribado, mejora en la cobertura de vacunación y una optimización de los recursos destinados a la prevención.

El ingreso de la IA a los consultorios es valorado de manera positiva por el secretario nacional de la Federación Italiana de Médicos de Medicina General (Fimmg), Silvestro Scotti, aunque con algunas reservas. La plataforma, señala en declaraciones a ANSA, "podría resultar especialmente útil, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades raras o de patologías poco conocidas o poco frecuentes en determinadas zonas".

Desde el punto de vista técnico y organizativo, sin embargo, hay aspectos que todavía deben aclararse. "La distribución del hardware, ante todo, debe ajustarse a las necesidades de los consultorios y contemplar también el acceso para los colaboradores de los médicos. Estas plataformas de IA deben estar orientadas, además, a reducir la carga burocrática y simplificar los procedimientos", advierte Scotti.

Por último, subraya que será fundamental que la nueva plataforma "pueda integrarse y cooperar con las herramientas informáticas que ya están presentes en los consultorios, como las historias clínicas electrónicas de los pacientes y el expediente sanitario digital". (ANSA).