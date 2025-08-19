Salud: Importante avance en la Esclerosis Lateral

El estudio fue coordinado por los profesores Adriano Chiò, director de la Unidad de Neurología Universitaria de la Città della Salute de Turín, y Andrea Calvo, neurólogo del mismo centro, y publicado en la revista científica Nature Medicine.

"Los investigadores afirma un comunicado, han identificado un conjunto de proteínas en la sangre que podrían representar un biomarcador fiable para identificar la ELA en sus primeras etapas".

El descubrimiento se basa en una tecnología proteómica de vanguardia denominada Olink Explore 3072, que permite la medición extremadamente precisa de la concentración de más de 3000 proteínas circulantes en el plasma.

"Estos resultados explica Chiò, representan un verdadero avance: por primera vez, disponemos de una herramienta potencial no solo para mejorar y acelerar el diagnóstico de la ELA, sino también para identificarla en una etapa muy temprana, lo que permite una intervención más inmediata y específica".

Los investigadores subrayan que "esta investigación abre nuevas vías en el campo de la ELA: desde el diagnóstico preclínico, que podría permitir un tratamiento más oportuno, hasta el uso de terapias farmacológicas y no farmacológicas existentes, que sin dudas son más eficaces cuando se inician en las primeras etapas de la enfermedad, y también para el desarrollo de nuevos tratamientos destinados a ralentizar o incluso prevenir la progresión de la enfermedad".

El estudio incluyó una cohorte inicial de 183 pacientes con ELA y 309 sujetos sanos.

Utilizando la plataforma Olink, que emplea un sistema basado en anticuerpos combinados con sondas de ADN para detectar incluso cambios mínimos en los niveles de proteínas, los investigadores identificaron 33 proteínas cuyos niveles se alteraron significativamente en la sangre de los pacientes en comparación con los de los sujetos sanos.

La validez del resultado se confirmó mediante un análisis de replicación en una segunda cohorte independiente, lo que refuerza la solidez de los datos científicos.

Posteriormente, gracias al uso de modelos avanzados de inteligencia artificial (aprendizaje automático), se desarrolló un algoritmo capaz de distinguir entre sujetos sanos y pacientes con ELA con una precisión del 98,3%.

"Un hallazgo importante del estudio, explican los investigadores, es la capacidad de detectar signos de la enfermedad incluso varios años antes de la aparición de los síntomas clínicos".

"Al analizar muestras de sangre de personas que posteriormente desarrollarían ELA, los investigadores observaron alteraciones proteicas indicativas de un proceso patológico ya en marcha, aunque en una etapa muy temprana", detallan.

Este proceso "afecta principalmente a los músculos, las neuronas motoras y el metabolismo energético, lo que sugiere que la enfermedad tiene una fase preclínica prolongada y silenciosa, durante la cual podría ser posible intervenir antes de que se produzcan daños irreversibles".

"Este estudio internacional, liderado por la Ciudad de la Salud y las Ciencias, declaró Thomas Schael, Comisionado Especial, confirma el enorme potencial de nuestros hospitales y profesionales, reconocidos mundialmente no solo en atención clínica, sino también en investigación. Esto debería ser un motivo de orgullo para el sistema sanitario piamontés y un punto de partida para lo que será el futuro Parque de la Salud, la Investigación y la Innovación". (ANSA).