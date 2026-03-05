Salud: Kennedy Jr. impulsa enseñar nutrición en escuelas de medicina

Según informó NBC News, más de 50 escuelas de medicina estadounidenses acordaron revisar y ampliar sus programas académicos para incluir alrededor de 40 horas de formación en nutrición o un equivalente en competencias clínicas, a partir del otoño de 2026.

La medida forma parte de la agenda sanitaria promovida por Kennedy dentro del programa "Make America Healthy Again", que busca reducir enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación y promover hábitos alimentarios más saludables.

"Las escuelas de medicina deben enseñar la ciencia de la nutrición", afirmó Kennedy al anunciar el acuerdo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

El compromiso alcanzado con las universidades es voluntario y no establece un programa académico único: cada institución podrá diseñar su propio plan de estudios para incorporar contenidos sobre nutrición, metabolismo y prevención de enfermedades.

Entre las universidades que participarán se encuentran la University of Florida, Tulane University, Dartmouth Geisel School of Medicine y William Carey University, según funcionarios del HHS.

El impulso a la nutrición responde a una crítica recurrente en el sistema sanitario estadounidense: muchos médicos reciben una formación limitada en dietética durante su carrera.

Estudios citados por especialistas indican que numerosos estudiantes de medicina no alcanzan el mínimo recomendado de horas de formación en nutrición, a pesar de que la dieta está vinculada a enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Kennedy ha sostenido que el sistema médico estadounidense ha priorizado históricamente tratamientos farmacológicos o quirúrgicos por encima de la prevención mediante cambios en el estilo de vida y la alimentación.

La iniciativa se inscribe en una agenda sanitaria más amplia impulsada por Kennedy desde que asumió el cargo, que incluye nuevas guías alimentarias federales centradas en alimentos menos procesados y una revisión de políticas de salud pública.

El programa "Make America Healthy Again" también ha generado debate entre expertos y autoridades sanitarias, especialmente por algunas posiciones controvertidas de Kennedy sobre vacunas, regulación alimentaria y políticas de salud pública. (ANSA).