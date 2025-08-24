Salud: Kennedy pide retirar un estudio sobre vacunas

Sin embargo, la revista científica que publicó el estudio rechazó la solicitud, manteniendo su apoyo a los investigadores.

El aluminio se utilizó durante casi un siglo para mejorar la respuesta del sistema inmunitario a ciertas vacunas. Sin embargo, algunos argumentan (basándose en otro estudio de 2012, desmentido reiteradamente desde entonces) que este ingrediente está vinculado a un aumento en las tasas de trastornos infantiles como el autismo.

Ivan Oransky, especialista en publicaciones académicas y cofundador de la organización de medios Retraction Watch, explica que con esta solicitud, "la secretaria Kennedy ha demostrado su deseo de que la literatura científica se doblegue a su voluntad".

El estudio en cuestión, publicado en Annals of Internal Medicine en julio, es uno de los más extensos de su tipo, y examinó a 1,2 millones de niños nacidos en Dinamarca durante más de dos décadas. Los autores, como se explica en el sitio web de Nature, otra prestigiosa revista científica, informaron que la exposición a compuestos de aluminio en las vacunas no supuso un riesgo significativo de desarrollar enfermedades autoinmunes, alérgicas o del neurodesarrollo.

En un artículo de opinión publicado en TrialSite News el 1 de agosto, Kennedy cuestionó la metodología, el análisis y los hallazgos del estudio. Christine Laine, editora jefa de la revista, escribió en un comentario en el sitio web del estudio el 11 de agosto que "la retractación solo se justifica cuando errores graves invalidan los hallazgos o existe mala praxis científica documentada, ninguna de las cuales ocurrió en este caso".

El aluminio, en forma de sales como el sulfato de aluminio y potasio, explica Nature, se ha administrado en vacunas para enfermedades que van desde la tos ferina hasta la neumonía a millones de personas en todo el mundo, y se ha estudiado ampliamente por razones de seguridad. (ANSA).