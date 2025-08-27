Salud: Kennedy quiere más educación nutricional

Kennedy ha dicho anteriormente que iba a exigir que las escuelas de medicina enseñaran nutrición o perderían fondos federales, pero no estaba claro por el anuncio del miércoles si el HHS o el Departamento de Educación tenían la autoridad para hacerlo.

En cambio, el HHS y el Departamento de Educación pidieron a las escuelas que cumplieran proporcionando detalles sobre sus compromisos dentro de las dos semanas, antes del 8 de septiembre.

El anuncio se basa en los esfuerzos de Kennedy "Make America Healthy Again" para llamar más la atención sobre lo que ha llamado "causas raíz" de enfermedades crónicas, en particular la dieta, el estilo de vida y el ejercicio.

"Con el apoyo de la Secretaria de Educación, Linda McMahon, estoy pidiendo a las escuelas de medicina, los programas de residencia, las juntas de licencias y los organismos de evaluación y acreditación que revisen sus estándares. Deben incorporar una educación nutricional rigurosa y medible en cada etapa de la capacitación médica", escribió Kennedy en un artículo de opinión en The Wall Street Journal el miércoles.

Los requisitos propuestos afectarían a seis áreas, incluidos los cursos de premedicina, los cursos de la escuela de medicina, los exámenes de licencia, la residencia, las certificaciones de la junta y luego a lo largo de la carrera de un médico.

La Asociación de Colegios Médicos Americanos dice que cada una de las más de 170 escuelas de medicina en sus miembros informó que "cubría el contenido nutricional de alguna forma".

(ANSA).