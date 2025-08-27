Salud: la FDA aprobó otra ronda de vacunas contra el Covid

Kennedy Jr..

Las vacunas actualizadas de Covid están aprobadas para adultos de 65 años o más, así como para niños y adultos con al menos una condición médica que los pone en riesgo de enfermedad grave.

Kennedy anunció la aprobación en una publicación en X.

"La FDA ahora ha emitido autorización de comercialización para aquellos con mayor riesgo: Moderna (6+ meses), Pfizer (5+) y Novavax (12+)", escribió Kennedy.

"Estas vacunas están disponibles para todos los pacientes que las elijan después de consultar con sus médicos", agregó.

Se espera que la aprobación vaya al comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que hará una recomendación sobre quién debería poder recibir las vacunas.

Es probable que las nuevas restricciones, que se esperaban, afecten lo que cubren las aseguradoras para las personas que no califican para las vacunas actualizadas de Covid.

Antes de este cambio, los CDC recomendaron vacunas contra el Covid para todos los mayores de 6 meses.

Una vacuna contra el Covid puede costar hasta US$140 sin seguro, según la lista de precios de la vacuna de los CDC.

(ANSA).