Salud: La fibromialgia ahora es una discapacidad en Brasil, ley Lady Gaga

La fibromialgia es una afección crónica caracterizada por dolor musculoesquelético generalizado, sensibilidad al tacto, fatiga extrema y problemas de sueño. Afecta a tejidos blandos, a menudo sin inflamación, y puede incluir rigidez, dificultades cognitivas (fibroniebla) y ansiedad. No tiene cura, pero se trata con ejercicio, medicación y cambios de estilo de vida.

Se desconoce la causa exacta, pero se cree que el cerebro y la médula espinal procesan mal las señales de dolor, amplificándolas. Puede detonarse tras traumatismos físicos, infecciones o estrés psicológico significativo.

En Brasil, a partir de ahora, la enfermedad ya no se considerará un simple "dolor subjetivo", sino que podrá garantizar el acceso a beneficios sociales y protección laboral.

Sin embargo, el reconocimiento no será automático: será necesaria una evaluación individualizada por parte de un equipo médico y psicosocial para determinar si la condición limita gravemente la vida diaria del paciente. Este es un paso crucial para millones de personas, que finalmente ven validado su sufrimiento crónico.

La ley transforma un trastorno largamente estigmatizado en una causa protegida por el Estado, demostrando que el dolor, incluso cuando no deja cicatrices visibles, merece respeto y derechos concretos.

En septiembre de 2017, la salud le puso un freno a Lady Gaga, quien debió suspender su participación en el megafestival musical Rock in Rio. Con un cuadro de fibromialgia, la cantante expresó el dolor que siente en un mensaje en Instagram, donde además compartió fotos del tratamiento al que se somete. el episodio conmovió a los brasileños.

A través de una imagen de su brazo conectado a un suero, la estadounidense se disculpó con su público: "Brasil, estoy devastada porque no estoy lo suficientemente bien como para ir al Rock in Rio. Yo haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar mi cuerpo ahora mismo. Les pido su gracia y comprensión, y prometo que volveré y actuaré para usted pronto.

Lo siento mucho y te quiero mucho", escribió entonces. (ANSA).