Salud: la grasa abdominal "dialoga" con el sistema inmunológico

Así lo demuestra un estudio realizado en personas con obesidad severa, publicado en la revista Cell Metabolism por el Instituto Karolinska sueco, en colaboración con el Centro de Diabetes Steno de Copenhague y el Instituto de Investigación Helmholtz de Múnich, Alemania.

"El tejido adiposo no solo almacena energía, sino que también funciona como un órgano activo, enviando señales que influyen en todo el cuerpo", observa el autor principal del estudio, Jiawei Zhong, del Instituto Karolinska.

"Un error común es creer que la grasa abdominal es uniforme, cuando en realidad está compuesta por varios depósitos distintos", agrega.

Los investigadores mapearon cinco de estos depósitos en pacientes con obesidad severa.

El más sorprendente es el ubicado cerca del intestino grueso, ya que contiene una cantidad inusualmente alta de células grasas inflamatorias y células inmunitarias.

Experimentos de laboratorio han demostrado que las moléculas producidas por bacterias pueden inducir a las células grasas a producir proteínas que activan las células inmunitarias dentro del tejido.

Queda por ver si esto también ocurre en personas con peso normal y si el mecanismo tiene consecuencias clínicas significativas.

"El siguiente paso será comprender el papel del tejido adiposo que rodea el colon en las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa", añade la investigadora Jutta Jalkanen.

"Ahora que sabemos que contiene tanto células grasas como células inmunitarias, queremos investigar cómo su interacción influye en la actividad de la enfermedad", agrega.

"Nuestro objetivo es comprender si este tejido adiposo contribuye a amplificar o mantener la inflamación enviando señales que actúan localmente sobre las células inmunitarias", concluye la investigadora. (ANSA).