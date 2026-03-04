Salud: la IA permite predecir el cáncer de mama

Un estudio publicado en Lancet Digital Health confirma que la herramienta puede identificar factores de riesgo desconocidos y es más precisa que los métodos actuales para determinar dichos factores.

A diferencia de una radiografía, que puede detectar o ignorar la presencia de cáncer, la herramienta de IA ofrece un factor de riesgo personalizado entre 0 y 99,9, que indica la probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer de mama en los próximos cuatro años.

El estudio indica que una de cada 10 mujeres con una puntuación de riesgo superior al 2% desarrollaría cáncer de mama posteriormente, incluso si aún no se hubiera detectado mediante mamografía.

"Creo que es un descubrimiento revolucionario que un algoritmo pueda identificar señales de riesgo y signos tempranos de cáncer, incluso mientras las mamografías aún están disponibles", escribe la investigadora principal, Helen Frazer, directora clínica del servicio BrestScreen del Hospital St.

Vincent de Sídney.

"Se estima que 90.000 mujeres australianas morirán de cáncer de mama en los próximos 25 años, y debemos cambiar esta situación", añade.

El algoritmo, llamado BRAIx, se desarrolló utilizando datos de casi medio millón de mamografías de mujeres australianas entre 2016 y 2017, y posteriormente se complementó con un conjunto de datos independiente de 4500 mujeres suecas.

El estudio también reveló que la herramienta era más precisa para identificar el riesgo que las mediciones basadas en otros factores de riesgo establecidos, como la edad, los antecedentes familiares y la densidad mamaria.

El investigador cree que el objetivo a largo plazo de cero muertes por cáncer de mama es alcanzable mediante el uso de inteligencia artificial, especialmente si el cribado comienza a los 40 años o antes.

En Australia, el cribado poblacional redujo los casos de cáncer de mama hasta en un 50% en mujeres de entre 50 y 74 años. (ANSA).