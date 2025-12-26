Salud.- La OMS alerta de que uno de cada tres fallecimientos por lesiones en Europa está vinculado al consumo de alcohol

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

Una de cada tres muertes por lesiones y violencia en la región europea es atribuible al alcohol, casi 145.000 muertes en 2019, según la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS Europa), que acaba de publicar el informe 'Lesiones atribuibles al alcohol en la Región Europea de la OMS', que revela que ninguna otra sustancia psicoactiva contribuye tanto a las lesiones intencionales y no intencionales, como los siniestros viales, las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones, la violencia interpersonal y las autolesiones.

"El impacto es especialmente grave entre jóvenes y adolescentes", señalan desde la OMS, que recuerda que Europa es la región con mayor consumo de alcohol a nivel mundial y que esta sustancia provoca alrededor de 800.000 muertes anuales, lo que equivale a una de cada once defunciones.

La asesora regional de OMS Europa sobre alcohol y drogas ilícitas, Carina Ferreira-Borges, explica que el alcohol es una sustancia tóxica que no solo está relacionada con al menos siete tipos de cáncer y otras enfermedades no transmisibles, sino que también afecta el juicio, el autocontrol y la coordinación, además de fomentar conductas de riesgo.

TASAS MÁS ALTAS EN EL ESTE DE EUROPA

El documento también evidencia desigualdades significativas entre países europeos. Las tasas más altas de muertes por lesiones relacionadas con el alcohol se concentran en Europa oriental, donde en algunos países más del 50% de estas muertes están vinculadas al consumo, frente a menos del 20% en varias naciones de Europa occidental y meridional.

Ante este panorama, la OMS recomienda medidas probadas como aumentar impuestos al alcohol, limitar su disponibilidad, restringir la publicidad, reforzar las leyes contra la conducción bajo los efectos del alcohol e incorporar controles y asesoramiento temprano en los servicios de salud. Según el organismo, estas acciones podrían salvar decenas de miles de vidas cada año y reducir de forma significativa el impacto del alcohol en la salud pública.