Salud: La OMS alerta sobre los nuevos virus

Mientras que las dos amenazas más concretas, Covid y mpoxy, continúan circulando silenciosamente, otros agentes están causando brotes esporádicos en todo el mundo, y la OMS advierte: se ha avanzado mucho en el manejo de una nueva pandemia, pero son demasiado frágiles.

La última alarma se refiere al virus Nipah: en los últimos días, la OMS informó que este virus transmitido por murciélagos ha infectado a dos trabajadores de la salud en la India. Esto no es nada nuevo para el país asiático, que ha estado registrando casos durante más de dos décadas.

Actualmente, la OMS considera que el riesgo global es bajo, sin embargo, el nivel de alerta sigue siendo alto: Nipah tiene una tasa de letalidad muy alta y no existe una vacuna o tratamiento específico para protegerse contra él.

Mientras tanto, un estudio realizado en Bangladesh y los Estados Unidos advierte que el enfoque en Nipah podría llevar a la negligencia de otros agentes.

La revista de los CDC, Emerging Infectious Diseases, reconstruyó la historia de cinco pacientes bangladesíes hospitalizados con síntomas sugestivos de Nipah. Las pruebas descartaron la infección; pruebas posteriores realizadas con el tiempo revelaron que la enfermedad estaba causada por otro virus transmitido por murciélagos, el ortorreovirus pteropino, que se ha detectado esporádicamente en el sudeste asiático.

Las infecciones se remontan a 2022-2023, pero los investigadores consideran este caso una advertencia: los cinco casos podrían representar la punta del iceberg, y el virus podría estar circulando sin ser detectado en la zona.

Sin embargo, no es el único virus que ha atraído la atención en las últimas semanas. La misma revista estadounidense también publicó un análisis que advierte sobre otros dos agentes que podrían causar epidemias: la influenza D y el coronavirus canino.

La influenza D, aunque se aisló inicialmente en cerdos, se encuentra principalmente en el ganado. Hasta la fecha, el virus "vivo" nunca se ha aislado en humanos; sin embargo, varios estudios han identificado anticuerpos contra este agente en trabajadores ganaderos.

El coronavirus canino, en forma recombinante con una variante felina, también se ha aislado en humanos: primero en un niño en Malasia en 2021 y luego en diversas partes del mundo, desde el Sudeste Asiático hasta Estados Unidos.

El temor para ambos es que estén a punto de adquirir la capacidad de transmitirse entre humanos.

En este sentido, este lunes la OMS hizo balance de los avances en la lucha contra futuras pandemias. "El mundo está mejor preparado gracias a las medidas significativas y concretas que se han adoptado para reforzar la preparación", declaró en un comunicado.

Sin embargo, "los avances logrados son frágiles y resulta especialmente preocupante que la financiación siga desplazándose de la salud a la defensa y la seguridad nacional, poniendo en riesgo los mismos sistemas que se reforzaron durante la COVID-19 para proteger a los países de futuras pandemias", concluye la OMS. (ANSA).