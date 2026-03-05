Salud: Non solo smog, calor, luz y ruido, mix tóxico para el corazón

Maria Emilia Bonaccorso (ANSA) - ROMA 5 MAR - Además del smog, la contaminación acústica y lumínica, los contaminantes, el plástico y el cambio climático también son perjudiciales para el corazón y juntos causan más de 5,5 millones de las más de 20 millones de muertes por enfermedades cardíacas que se producen cada año en todo el mundo.

En este contexto, un nuevo documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que se publicará próximamente en el European Heart Journal, actualiza las directrices europeas de 2021.

Por primera vez, se añaden nuevos factores de riesgo ambientales, además del smog, y factores de riesgo tradicionales como aceleradores silenciosos de las enfermedades cardíacas, basándose en un mecanismo de acción común que incluye estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial y alteración de los ritmos circadianos.

El documento se presentó en el seminario internacional "Breathe Me", organizado por la Fundación Menarini y el Imperial College de Londres, donde destacados expertos mundiales debatieron sobre la multicontaminación.

De hecho, no solo el corazón y los pulmones se ven afectados por el aire insalubre; los contaminantes y el smog también pueden afectar la capacidad del cuerpo para regular los niveles de azúcar en sangre.

Se estima que solo el smog cuesta aproximadamente 8 billones de dólares al año a nivel mundial en costos directos e indirectos para la salud y la sociedad. Además, existe una creciente evidencia de que la contaminación atmosférica se asocia con un aumento de la obesidad y la diabetes al causar alteraciones en el ADN de ciertas células del tejido adiposo que queman calorías.

El smog actúa mediante mecanismos biológicos específicos: las partículas más pequeñas penetran profundamente en los pulmones, entran al torrente sanguíneo y causan inflamación sistémica, estrés oxidativo y disfunción del endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos.

Esto promueve la aterosclerosis y aumenta el riesgo de eventos agudos", afirma Sergio Harari, copresidente de la conferencia, de la Unidad de Neumología y Medicina Interna del Hospital San Giuseppe MultiMedica IRCSS y la Universidad de Milán.

Sin embargo, el smog, especialmente en entornos urbanos, puede verse agravado por la contaminación acústica y lumínica, los contaminantes, los microplásticos y las olas de calor, un "cóctel tóxico" que contribuye sinérgicamente al riesgo cardiovascular, causando más de 5,5 millones de muertes en todo el mundo cada año.

La evidencia científica sobre otros factores es clara: por cada grado de aumento de temperatura, el riesgo de mortalidad por infarto y accidente cerebrovascular aumenta un 2%, lo que equivale a 100.000 muertes al año.

Por cada aumento de 10 decibelios, como el que se experimenta al pasar de una calle tranquila a una concurrida, se produce un aumento de hasta el 81% en el riesgo de hipertensión arterial, un aumento aproximado del 8% en la enfermedad coronaria y un aumento del 6% en la cardiopatía isquémica.

Los contaminantes químicos y los microplásticos son una amenaza silenciosa para la salud, causando 3 millones de muertes al año solo por enfermedades cardíacas.

Al igual que el ruido, el exceso de luz artificial proveniente del alumbrado público y comercial durante la noche no solo es un problema para la vista, sino también una fuente invisible de estrés para el corazón: altera el ciclo natural de luz y oscuridad en el que se basan los ritmos biológicos del cuerpo y reduce la producción de melatonina, una hormona esencial no solo para el sueño, sino también para proteger el sistema cardiovascular.

"El seminario internacional RESPIRAMI refuerza el compromiso de la Fundación Menarini con el ámbito respiratorio, que este año celebra 50 años de actividad destinada a promover el conocimiento y la difusión de las ciencias médicas", afirmó Stefano Del Prato, presidente de la Fundación Menarini y profesor emérito de Endocrinología de la Universidad de Pisa y de la Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna. (ANSA).