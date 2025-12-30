Salud: Nueva definición de obesidad duplicaría casos en EE. UU.

Durante décadas, el IMC —una herramienta basada únicamente en la altura y el peso— ha sido el principal criterio clínico para diagnosticar obesidad. Sin embargo, un nuevo informe sostiene que este indicador por sí solo subestima de forma significativa la magnitud real del problema.

El estudio fue realizado por investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess junto con equipos de la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y Yale New Haven Health. Según sus conclusiones, más del 75% de los adultos estadounidenses cumpliría con los criterios de obesidad si, además del IMC, se incluyeran mediciones basadas en la circunferencia de la cintura, frente al 40% estimado actualmente con el IMC como único parámetro.

La investigación se apoya en una propuesta presentada a comienzos de este año por la Comisión de Diabetes y Endocrinología de The Lancet, que plantea una definición revisada de obesidad incorporando la circunferencia de la cintura, la relación cintura-cadera y la relación cintura-altura. Más de 70 organizaciones médicas de todo el mundo han respaldado esta definición, aunque su aplicación clínica aún no ha sido evaluada de forma sistemática.

"El IMC es la medida estándar y la más conocida, pero no refleja adecuadamente el tejido adiposo", explicó la cardióloga Erica Spatz, coautora del estudio. Señaló que este tipo de grasa, menos visible, está estrechamente asociado con hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

El trabajo, publicado en JAMA Network Open, analizó datos de más de 14.000 participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, representativos de 237,7 millones de adultos estadounidenses entre 2017 y 2023. Al aplicar los nuevos criterios junto con el IMC, se determinó que el 75,2% de los adultos presentaba obesidad, frente al 40% según el IMC exclusivamente.

El estudio también reveló que casi cuatro de cada diez adultos con un IMC considerado "normal" tenían exceso de grasa corporal cuando se incorporaron las mediciones de cintura.

Además, la prevalencia aumentó con la edad y fue mayor entre adultos hispanos, con tasas similares entre hombres y mujeres.

Los autores advirtieron sobre las limitaciones del análisis y señalaron que, dado que casi todos los mayores de 50 años fueron clasificados como obesos bajo la nueva definición, podrían ser necesarios umbrales específicos por edad. También subrayaron que se requiere más investigación antes de adoptar de forma generalizada estos nuevos criterios diagnósticos. (ANSA).