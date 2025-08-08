Salud: Nuevo método revela origen mutaciones del cáncer

Llamado "Resolve", el método se basa en el estudio de las "firmas mutacionales", es decir, patrones recurrentes de mutaciones en el ADN que revelan el daño sufrido por las células cancerígenas.

El resultado, que permitirá diagnósticos más precisos y terapias cada vez más personalizadas, se publica en la revista Nucleic Acids.

Es una investigación realizada por un equipo multidisciplinario de la Universidad de Milán-Bicocca en colaboración con la Universidad de Trieste.

El análisis de las firmas mutacionales es una práctica consolidada en la genómica del cáncer, pero presenta varios desafíos.

En comparación con los métodos existentes, Resolve (Estimación Robusta de Firmas Mutacionales Mediante Regularización) permite una detección más precisa de las firmas mutacionales.

Con el nuevo método se logra también una estimación más fiable de las firmas mutacionales, su relevancia en pacientes individuales y la capacidad de distinguir tumores en subtipos moleculares, con implicaciones prometedoras para la medicina personalizada.

Al aplicar este método a aproximadamente 20.000 genomas tumorales de adultos y niños, los investigadores pudieron identificar con precisión un pequeño número de firmas mutacionales dominantes, asociadas tanto con mecanismos biológicos conocidos (como el envejecimiento, la exposición al tabaco o defectos en la reparación del ADN) como con diferentes pronósticos clínicos.

"Nuestro estudio demuestra que, a pesar de la alta heterogeneidad del cáncer, un número relativamente pequeño de procesos mutacionales genera la mayoría de las mutaciones observadas", explica el coordinador del estudio, Daniele Ramazzotti, del Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad de Milán-Bicocca y de la Fundación IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para el diagnóstico, el pronóstico y el desarrollo de terapias cada vez más específicas en oncología. (ANSA).