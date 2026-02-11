Salud: OMS pide a EE. UU. compartir información sobre origen del Covid

(ANSA) - GINEBRA, 11 FEB - La Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó a Estados Unidos, que se retiró del organismo, a compartir cualquier información que tenga sobre el origen de la pandemia de Covid-19.

Al día siguiente de su retorno a la Casa Blanca, en enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba la retirada de Estados Unidos de la OMS.

Esa salida entró en vigencia en enero, tras un preaviso obligatorio de un año.

La administración de Trump había respaldado oficialmente la teoría de que el virus surgió de un laboratorio de virología en Wuhan, China.

Sin embargo, la OMS sostiene que Washington no compartió ninguna información sobre el origen de la pandemia.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus (foto), recordó hoy, durante una conferencia de prensa en Ginebra, que algunos países habían declarado públicamente que tenían información sobre el origen de la pandemia, en particular Estados Unidos. (ANSA).