Salud: OMS, uno de cada diez niños en edad escolar es obeso en el mundo

Esta es una emergencia que la OMS destacó y que exige medidas.

Con este fin, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía para una alimentación saludable en la escuela que ayude a los niños a desarrollar hábitos alimentarios saludables para toda la vida.

Ante el aumento del sobrepeso y la obesidad infantil en todo el mundo, y la desnutrición persistente, la OMS recomienda que los países adopten alimentos y bebidas seguros y nutritivos en las escuelas y disponibles en todo el entorno alimentario escolar.

De hecho, en muchos países, las comidas escolares son el único alimento que reciben los niños a lo largo del día.

"Una buena nutrición en las escuelas es esencial para prevenir enfermedades en etapas posteriores de la vida y formar adultos más sanos", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Los niños pasan una parte importante de su día en la escuela, lo que la convierte, según la OMS, en un lugar crucial para la formación de hábitos alimentarios para toda la vida y la reducción de las desigualdades en salud y nutrición.

Actualmente, se estima que 466 millones de niños en todo el mundo se benefician de las comidas escolares.

Por lo tanto, la Organización recomienda que las escuelas establezcan normas o regulaciones para aumentar la disponibilidad, la compra y el consumo de alimentos y bebidas saludables, y que ofrezcan incentivos para animar a los niños a elegir, comprar y consumir alimentos y bebidas más saludables.

Según una base de datos mundial de la OMS, 104 Estados Miembros cuentan con políticas sobre nutrición escolar saludable, y casi tres cuartas partes de ellos incluyen criterios obligatorios para la composición de las comidas escolares.

Sin embargo, solo 48 países cuentan con políticas que limitan la comercialización de alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas saturadas. (ANSA).