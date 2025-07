Salud: Paleopatología, arte al servicio de la medicina

Probablemente, padecía una enfermedad rara: rostro demacrado, ojos hundidos, cabello largo y áspero, extremadamente delgada hasta el punto de exponer músculos y tendones, aspecto envejecido y venas prominentes.

La Magdalena Penitente, esculpida por Donatello entre 1453 y 1455, se desvía significativamente de la iconografía clásica de la santa.

Tras un análisis visual minucioso, la obra presenta todas las características de la lipodistrofia, una enfermedad caracterizada por la pérdida de tejido adiposo.

El Hospital Infantil Bambino Gesú, junto con el Observatorio de Enfermedades Raras (Omar) y el Ministerio de Cultura, ha publicado un estudio paleopatológico en la Revista de Investigación Endocrinológica que investiga la relación entre la famosa escultura de madera y esta enfermedad.

La paleopatología estudia las enfermedades antiguas a través de restos biológicos y fuentes indirectas, como documentos históricos y obras de arte, cuya interpretación médica puede proporcionar información sobre la historia antigua de las enfermedades humanas.

Este es el caso de muchas pinturas y esculturas egipcias, griegas, romanas y sudamericanas.

Parte de este campo es el estudio que identificó la apariencia de la estatua de María Magdalena de Donatello como los síntomas de un paciente con lipodistrofia, una persona que probablemente sirvió de modelo para la estatua del artista florentino.

Las lipodistrofias, explica el hospital, son enfermedades raras que se caracterizan por la pérdida de tejido adiposo subcutáneo, lo que provoca la acumulación de grasa en otros órganos, causando disfunción hepática, trastornos metabólicos y problemas cardíacos.

En el Bambino Gesú, los pacientes con lipodistrofias son tratados por la Unidad de Endocrinología Pediátrica: el hospital gestiona el mayor número de casos pediátricos en Italia y es un centro de referencia para enfermedades raras.

María Magdalena es descrita tanto en el Nuevo Testamento como en los Evangelios Apócrifos como una de las discípulas más importantes y devotas de Jesús. Es venerada como santa por la Iglesia Católica, que celebra su festividad el 22 de julio. Según la colección hagiográfica del siglo XIII, Leyenda Dorada, tras la crucifixión, María Magdalena llegó a Francia con Marta y Lázaro, donde ayudó a difundir la palabra de Cristo. Posteriormente, se trasladó a Aqui para refugiarse en una cueva donde vivió como ermitaña durante más de 30 años. Es precisamente en esta versión que Donatello la retrató en la estatua de madera que ahora se conserva en el Museo dell'Opera del Duomo de Florencia. El artista florentino eligió representar a María Magdalena en esta etapa particular de su vida, en la que la belleza física que la caracterizaba en su juventud había dado paso a la imagen de una mujer desgastada. El realismo de la representación de Donatello es tal que, señala el estudio, sugiere que el punto de partida del escultor pudo haber sido no solo una persona mayor, sino también una que padecía lipodistrofia. No se pueden descartar explicaciones alternativas, como la anorexia, el hipertiroidismo, la desnutrición o una enfermedad crónica. Sin embargo, señalan los autores, una mirada comparativa a la anterior obra de Donatello, San Juan Bautista (1438), revela una figura juvenil y robusta a pesar de la similitud de sus temas eremíticos, lo que sugiere que la extrema delgadez de la Magdalena fue una elección deliberada. Las guías clínicas actuales clasificarían su pérdida de grasa como lipodistrofia generalizada o regional. "Aunque no es posible diagnosticar definitivamente la lipodistrofia en la Magdalena de Donatello, la estatua ofrece una interesante intersección entre la historia del arte y la semiótica clínica", explica Marco Cappa, jefe de la Unidad de Investigación de Terapias Innovadoras para Patologías Endocrinas del Bambino Gesú. "El médico debe primero observar y describir los signos clínicos, interpretarlos y someterlos a las pruebas adecuadas para refinar los diagnósticos diferenciales. La Magdalena ejemplifica cómo el arte visual puede enseñar e inspirar la observación clínica rigurosa y el diálogo multidisciplinar, enriqueciendo tanto la formación médica como la comprensión cultural", concluye. (ANSA).