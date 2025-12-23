Salud: Primer caso de influenza A (H3N2) tipo K en Colombia

El reporte oficial señaló que se trataría de alguien que viajó a Estados Unidos, donde tomó un crucero, después de lo cual presentó un cuadro de fiebre, tos, congestión nasal y problemas respiratorios leves.

El caso fue detectado inicialmente por el Grupo de Genómica de Antioquia (noroeste) y confirmado por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, a través de una prueba molecular.

"Hasta el momento, no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado del virus en el país", precisó el Ministerio de Salud.

Esa cartera hizo un llamado a la vacunación contra la influenza, como mecanismo "eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes"; al tiempo que exigió medidas de autocuidado, entre ellas el lavado continuo de manos, ventilación en espacios cerrados y el uso de barbijo, entre otras. (ANSA).