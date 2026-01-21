Salud: primera muerte en Argentina por gripe A H3N2

El paciente estaba internado desde diciembre en terapia intensiva y presentaba enfermedades preexistentes que agravaron su cuadro.

La información fue difundida hoy por el Ministerio de Salud de Mendoza, que dio a conocer el fallecimiento ocurrido este martes. Según publicó TN, el hombre era un argentino radicado en España que había viajado para pasar las fiestas de fin de año con su familia.

El Boletín Epidemiológico de Argentina confirmó esta semana 28 casos de influenza A H3N2 subclado K en 14 provincias. La mayoría de los contagios se registró en personas mayores de 60 años y en menores de 10.

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza que circula todos los años, aunque no siempre con el mismo comportamiento. La particularidad del brote actual está vinculada a una mutación reciente, conocida como H3N2-K, que modificó algunas de sus características y logró evadir parcialmente las defensas generadas por infecciones previas o por vacunas formuladas con cepas anteriores. (ANSA).