Salud: "Reviven" una enzima de cannabis de millones de años

Este logro es obra de un grupo de investigadores de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), que publicó el estudio en la revista Plant Biotechnology Journal.

Los datos recopilados permiten reconstruir la evolución del cannabis y comprender mejor las propiedades farmacológicas de sus diversos compuestos, además de abrir el camino a aplicaciones prácticas.

La enzima podría ser el punto de partida para el desarrollo de nuevos fármacos, ya que ha demostrado ser más robusta y flexible que sus descendientes.

Los investigadores, dirigidos por Robin van Velzen, se centraron en las enzimas conocidas como cannabinoides oxidociclasas, responsables de la producción de varios compuestos activos importantes como el tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD) y el cannabicromeno (CBC).

A pesar de su importancia, estas enzimas aún son poco conocidas, por lo que los autores del estudio intentaron reconstruir sus ancestros, ahora extintos.

Basándose en secuencias de ADN halladas en plantas modernas, los investigadores reensamblaron el gen ancestral y, a partir de ahí, la enzima correspondiente.

Descubrieron que, mientras que en las plantas de cannabis modernas cada compuesto es producido por una enzima especializada, en las plantas antiguas las enzimas eran mucho más flexibles: cada una podía producir múltiples compuestos diferentes en lugar de uno solo.

Se trata de una característica que podría facilitar la investigación farmacológica. "Lo que antes parecía evolutivamente inacabado, comenta van Velzen, ahora puede resultar extremadamente útil". (ANSA).