Salud: se acerca el chip que puede detectar problemas cardíacos

Los resultados se han publicado en la revista Nano Micro Small por investigadores de la Universidad de Montreal, Canadá.

El tejido cardíaco en miniatura se imprimió en 3D en un chip utilizando una tinta "viva" que contiene células madre humanas extraídas del paciente, creando un modelo cardíaco personalizado.

La integración de sensores mecánicos ultrasuaves, biocompatibles y fluorescentes en el propio tejido cardíaco permite una precisión sin precedentes en la medición de las fuerzas contráctiles (generadas tanto a nivel celular como en todo el tejido) gracias al uso de métodos ópticos no destructivos.

Los investigadores también midieron la actividad de los iones de calcio en el tejido cardíaco, visualizando en tiempo real cómo sus "ondas" desencadenan cada latido. Demostraron que este corazón en un chip responde a los fármacos igual que el tejido cardíaco real, lo que confirma la sensibilidad del modelo para la detección de fármacos.

"La capacidad de observar la respuesta del tejido a diferentes compuestos en tiempo real representa una gran ventaja para el desarrollo preclínico y la investigación traslacional", explica Seyed Ali Mousavi, primer autor del estudio.

"Esto nos permite llevar a cabo pruebas directamente en las células del paciente, sin procedimientos invasivos", acotó.

"Este avance", añade el coordinador de la investigación, Houman Savoji, "nos acerca aún más a la verdadera medicina de precisión, permitiéndonos identificar el fármaco más eficaz para cada persona incluso antes de administrar el tratamiento".

(ANSA).