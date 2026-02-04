Salud: Solo 3 mil oncólogos en Italia, asfixiados por la burocracia y el estrés

Esta cifra es considerada insuficiente, especialmente teniendo en cuenta el "enorme carga burocrática" que deben afrontar, lo que incrementa el estrés y reduce el tiempo dedicado a los pacientes.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación Italiana de Oncología Médica (AIOM) resaltó los avances en la investigación oncológica, pero también señaló problemas críticos, como la escasez de médicos y enfermeros, y relanzó la importancia de la prevención.

En este contexto, se lanzó una campaña para aumentar en 5 euros el precio de los cigarrillos y productos de tabaco, que en pocos días recolectó más de 18.000 firmas para promover una propuesta de ley de iniciativa popular que se presentará al Parlamento.

La primera buena noticia, según los últimos datos europeos, es que 2026 comienza con una disminución del 1,7% en la incidencia de cáncer en Europa y del 2,6% en Italia en comparación con 2022.

Sin embargo, la situación es más crítica para las mujeres, donde se incrementó la incidencia del cáncer de pulmón debido al aumento en el consumo de cigarrillos en los últimos años.

La segunda buena noticia es que el 40% de los nuevos casos de cáncer en el mundo son prevenibles, ya que están asociados a factores de riesgo modificables, según un estudio coordinado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) publicado en la revista Nature Medicine.

No obstante, persiste el problema de la falta de especialistas.

"Tres mil oncólogos no son suficientes", afirmó la presidenta electa de AIOM, Rossana Berardi, "porque los pacientes son cada vez más numerosos y complejos, y afortunadamente viven más tiempo y presentan más necesidades".

En comparación, otros países cercanos tienen un mayor número de estos profesionales: alrededor de 8.000 en Alemania, 7.500 en Francia, 5.000 en Gran Bretaña y 4.500 en España.

Además, el trabajo burocrático para oncólogos italianos representa el 40% de su carga de trabajo, una proporción mayor que en otros países, lo que genera niveles de estrés altos, afectando a hasta el 80% de los jóvenes oncólogos, quienes experimentan agotamiento profesional y menos tiempo para dedicar a los pacientes.

Para abordar esta situación, se propone promover una mayor fidelización hacia esta especialidad.

Este año, había alrededor de 320 becas para la especialización en oncología, con un 90% de cobertura, pero la disparidad persiste. Los nuevos oncólogos llegarán en cinco años, mes a mes, es necesario combatir estas carencias, especialmente ante las esperadas jubilaciones inminentes.

La propuesta para optimizar los recursos existentes incluye la introducción de modelos anglosajones mediante la figura de un operador oncológico intermedio.

Estas personas no necesariamente provienen del ámbito médico, pero tienen formación especializada y su función sería aligerar las cargas burocráticas y administrativas del médico, así como ayudar a los pacientes a navegar por los distintos trayectos del sistema.

Actualmente, una experiencia piloto ya está en marcha en el hospital de Ancona.

Otra propuesta implica la digitalización mediante la adoptación de aplicaciones para smartphones, que ya se utilizan en varios países, con el fin de agilizar la recopilación de datos y gestionar información sobre cuidados en casa y toxicidad de medicamentos.

"Esto permitiría recuperar más tiempo para los pacientes y mejorar las listas de espera", sostiene Berardi.

Asimismo, hay una carencia de camas en hospitales: "En diez años, Italia perdió 1.091 camas públicas en Oncología Médica: en 2013 había 5.234, y ahora son 4.143 en 2023", resaltó el presidente de AIOM, Massimo Di Maio, "mientras que el 30% de los centros aún carece de asistencia domiciliaria oncológica".

En el ámbito de la investigación, se estima que en 2024 habrá más de 9.000 nuevos medicamentos en desarrollo contra el cáncer a nivel mundial, pero la innovación, advirtió el presidente de Farmindustria, Marcello Cattani, "solo tiene valor si llega rápidamente a los pacientes, y en Italia, los tiempos entre la aprobación de estos medicamentos y su disponibilidad real siguen siendo demasiado largos, con una media de 14 meses para completar el proceso". (ANSA).