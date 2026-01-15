Salud: Trump presenta un plan alternativo al Obamacare

El plan esboza una serie de cambios que requieren legislación del Congreso de Estados Unidos para codificar acuerdos de precios de medicamentos bajo un régimen de "nación más favorecida", que obligaría a que los estadounidenses paguen por sus medicinas precios al nivel más bajo verificado en otros países desarrollados.

También contempla ampliar el acceso a fármacos disponibles sin receta para los consumidores.

Uno de los pilares del plan propone un programa de reducciones compartidas de costos que podría bajar las primas de los seguros del mercado de salud de la llamada "Obamacare" en más de un 10%, según estimaciones oficiales.

Además, el esquema reemplazaría los subsidios gubernamentales tradicionales con pagos directos a los ciudadanos para que elijan y financien su propio seguro médico.

Trump ha insistido en que, a diferencia de modelos anteriores, este plan pondría dinero "directamente en los bolsillos de los estadounidenses", en lugar de destinarlo a grandes compañías farmacéuticas y aseguradoras, a las que acusa de elevar artificialmente los costos para maximizar ganancias.

En los últimos meses se alcanzaron acuerdos con varios de los mayores fabricantes, incluidos Amgen, Merck, Novartis, GSK, Gilead y Sanofi, entre otros, que se comprometieron a ofrecer descuentos significativos y a participar en plataformas como TrumpRx, un sitio web federal que dará acceso a precios más bajos para consumidores sin seguro o que pagan directamente.

El Great Healthcare Plan llega como un plan alternativo al Obamacare, nombre con el que se conoce a la Affordable Care Act (ACA), la ley de reforma sanitaria aprobada en 2010 durante el gobierno del entonces presidente Barack Obama.

El Obamacare se diseñó para ampliar el acceso al seguro médico en Estados Unidos y reducir la cantidad de personas sin cobertura. Antes de su aprobación, millones de estadounidenses quedaban fuera del sistema por costos altos o por tener enfermedades preexistentes. (ANSA).