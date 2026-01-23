Salud: un anticuerpo para proteger a los niños de la migraña

La molécula, fremanezumab, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) y fue aprobada el pasado agosto por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su uso pediátrico.

Se trata de la primera terapia anti-CGRP autorizada para la prevención de la migraña tanto en adultos como en niños.

Actualmente, el fármaco se encuentra en proceso de evaluación para su aprobación también en Europa.

Publicado en el New England Journal of Medicine, el estudio internacional SPACE incluyó a 237 pacientes de entre 6 y 17 años con migraña episódica.

"Tras apenas tres meses de tratamiento, el fremanezumab logró reducir la frecuencia de los ataques en al menos un 50% en más de la mitad de los pacientes, sin registrarse eventos adversos relevantes", afirmó el coautor del estudio, Piero Barbanti.

Barbanti dirige la Unidad de Atención e Investigación sobre Cefaleas y Dolor del IRCCS y es catedrático de Neurología en la Universidad San Raffaele. "Se trata de un resultado impensable hasta hace pocos años", añadió.

La migraña es un trastorno neurológico frecuente en la infancia y la adolescencia, con una prevalencia global estimada del 11% en este grupo etario.

A los 10 años afecta aproximadamente al 5% de los niños, pero su incidencia aumenta durante la adolescencia hasta alcanzar cifras de hasta el 28% en mujeres y el 15% en varones en la etapa postadolescente.

En Italia, cientos de miles de jóvenes padecen esta enfermedad, a menudo subdiagnosticada y con opciones terapéuticas limitadas.

El impacto de la migraña en la calidad de vida de niños y adolescentes es considerable: se trata de una patología incapacitante que interfiere con la escolaridad, las relaciones sociales y el bienestar general.

Según un estudio publicado en JAMA Pediatrics, la presencia de migraña duplica el riesgo de trastornos de ansiedad y depresión en comparación con pares que no sufren dolor de cabeza.

En este contexto, resulta evidente la importancia de contar con un medicamento específico para la prevención y el control de los ataques en esta población de pacientes.

"El San Raffaele —subraya Barbanti— fue el primer centro reclutador a nivel mundial, lo que confirma el papel de liderazgo de la investigación clínica italiana en el escenario internacional".

"Poder tratar la migraña en niños y adolescentes con un fármaco tan eficaz y seguro significa ofrecer finalmente una terapia pensada verdaderamente para ellos —concluye Barbanti—, con la posibilidad de intervenir de manera temprana, detectar la enfermedad en sus etapas iniciales y reducir de forma drástica el riesgo de que se vuelva crónica en la edad adulta". (ANSA).