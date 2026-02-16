Salud: un estudio descarta el ayuno intermitente, no es mejor que la dieta tradicional

Así lo reveló un estudio realizado por investigadores de la Cochrane Collaboration.

"El ayuno intermitente es un enfoque relativamente nuevo para la pérdida de peso", explican los investigadores.

"Consiste en períodos en los que las personas consumen poca o ninguna comida (ayuno), seguidos de períodos en los que comen normalmente. Existen diferentes tipos de ayuno intermitente, como comer solo durante ciertas horas del día, ayunar en días específicos de la semana o alternar entre días de consumo normal y días de ingesta muy baja", añadieron.

Se ha observado que esta modalidad alimentaria puede tener beneficios en algunos aspectos biológicos, pero no está claro si es mejor que una dieta convencional para perder peso en personas obesas o con sobrepeso.

El equipo analizó conjuntamente 22 estudios que involucraron a casi 2.000 personas.

Los resultados fueron muy decepcionantes: la pérdida de peso en un año fue mínima, inferior al 5% del peso inicial. Además, no hubo diferencias significativas en comparación con las dietas convencionales.

"El ayuno intermitente no parece ser efectivo para adultos con sobrepeso u obesidad que buscan perder peso", declaró en un comunicado el primer autor del estudio, Luis Garegnani.

"Puede ser una opción razonable para algunas personas, pero las pruebas actuales no justifican el entusiasmo que vemos en las redes sociales", resaltó. (ANSA).