Salud: Un “freno molecular” detiene el avance del linfoma

El descubrimiento, que contribuirá al desarrollo de nuevas terapias de precisión contra este cáncer de la sangre, fue publicado en la revista Nature Communications.

Se trata de un estudio realizado por un equipo australiano del Instituto de Investigación del Cáncer Olivia Newton-John, el Instituto de Investigación Médica Walter y Eliza Hall y el Centro Oncológico Peter MacCallum.

El trabajo demuestra que el complejo proteico Gator1 actúa como supresor tumoral; sin embargo, la disfunción de tan solo una de sus tres proteínas componentes (Nprl3, Depdc5, Nprl2) es suficiente para perder por completo su efecto inhibidor y provocar un crecimiento celular descontrolado.

Los investigadores descubrieron esto gracias a un innovador enfoque de cribado genómico basado en la técnica CRISPR, que les permitió estudiar los efectos de la pérdida de cada proteína individual en el complejo Gator1.

El estudio se realizó en ratones transgénicos con un tumor raro y altamente agresivo (linfoma de Burkitt), inducido por altos niveles de expresión del oncogén Myc, una anomalía presente en aproximadamente el 70% de los tumores humanos.

En estos mismos modelos preclínicos, se demostró que algunos fármacos ya disponibles pueden actuar sobre las mismas vías celulares que normalmente controla Gator1, ralentizando eficazmente el crecimiento tumoral. (ANSA).