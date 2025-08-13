Salud: Uruguay se acerca a una ley de eutanasia

El proyecto ahora deberá ser tratado por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, integrada por nueve legisladores y, en caso de que allí sea aprobado, pasará al pleno de la Cámara Alta para ser votado.

Si el proyecto tiene luz verde por parte de ambas cámaras, será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y Uruguay se transformaría en el tercer país sudamericano en contar con una norma de esta naturaleza.

En la región, ya consideran a la eutanasia como un derecho Colombia (desde 1997) y Ecuador (2023).

En Argentina se sancionó la Ley Nacional de Muerte Digna en 2012, que otorga a los pacientes con enfermedades terminales o incurables el derecho a rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida de forma artificial, pero no legaliza la eutanasia. (ANSA).