Salvadoreño deportado Ábrego García regresa a EEUU para enfrentar cargos penales

6 jun (Reuters) - Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado de Maryland al país centroamericano por el Gobierno de Donald Trump sin el debido proceso, está regresando a Estados Unidos para enfrentar cargos penales, dijo el viernes la fiscal general Pam Bondi.

Ábrego García enfrentará cargos en un tribunal federal de Tennessee por presuntamente transportar migrantes indocumentados a Estados Unidos. La acusación fue presentada el 21 de mayo, más de dos meses después de la deportación del 15 de marzo, mostraron los registros judiciales.

Bondi dijo que el presidente salvadoreño Nayib Bukele accedió a devolver a Ábrego García después de que funcionarios estadounidenses presentaran a su gobierno una orden de arresto.

"El gran jurado determinó que durante los últimos nueve años, Ábrego García desempeñó un papel significativo en una red de contrabando de extranjeros", dijo Bondi en una rueda de prensa.

En un comunicado, el abogado de Ábrego García, Andrew Rossman, dijo que ahora dependerá del sistema judicial estadounidense garantizar que reciba el debido proceso.

"La acción de hoy demuestra lo que hemos sabido todo el tiempo: que el Gobierno tenía la capacidad de traerlo de vuelta y simplemente se negó a hacerlo", dijo Rossman, socio del bufete de abogados Quinn Emanuel.

Ábrego García fue deportado a El Salvador a pesar de la orden de un juez de inmigración de 2019 que le otorgó protección contra un envío a la nación centroamericana tras determinar que probablemente sería perseguido por pandillas si regresaba allí, según consta en registros judiciales.

Los críticos del presidente Donald Trump señalaron la deportación sin el debido proceso como un ejemplo de los excesos de la agresiva estrategia del mandatario republicano para intensificar las deportaciones.

Las autoridades respondieron alegando que Ábrego García era miembro de la pandilla MS-13.

Sus abogados han negado que perteneciera a ese grupo y afirmaron que no había sido acusado ni condenado por ningún delito. Su caso también se ha convertido en un punto de alerta para la escalada de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que ha fallado en contra de varias políticas del gobernante. La Corte Suprema ordenó al Gobierno facilitar el regreso de Ábrego García, y la jueza liberal Sonia Sotomayor afirmó que no se había citado ninguna base para lo que ella llamó su "arresto sin orden judicial". La acusación también imputa a Ábrego García y a dos cómplices no identificados cargos de transporte de armas de fuego adquiridas ilegalmente en Texas para su reventa en Maryland. Ábrego García también transportaba estupefacientes ilegales adquiridos en Texas para su reventa en Maryland y, en algunas ocasiones, iba acompañado en esos viajes por miembros y asociados de la MS-13, según la acusación. (Reporte Ryan Patrick Jones en Toronto, Sarah N. Lynch en Washington y Luc Cohen en Nueva York; Reporte adicional de Nate Raymond en Boston y Tom Hals en Wilmington, Delaware. Editado en español por Raúl Cortés Fernández y Javier Leira)