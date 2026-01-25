Salvadoreños marchan contra el régimen de excepción de Bukele

La capital salvadoreña fue escenario este domingo de una marcha multitudinaria contra el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, que permite arrestos sin orden judicial en la lucha antipandillas en el país.

Bajo esta política, más de 90.000 personas han sido detenidas desde 2022 y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales. La medida redujo la violencia a mínimos históricos, pero grupos de derechos humanos denuncian arrestos arbitrarios y hasta torturas.

"Estamos exigiendo que cese el régimen de excepción y también exigimos el derecho de las garantías constitucionales", dijo a la AFP la vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Sonia Urrutia.

La activista denunció que el régimen de excepción, ratificado cada mes por un Congreso dominado por diputados a favor de Bukele, se convirtió en una "política pública de Estado".

"Exijo libertad para mis hijos y para los demás inocentes", declaró por su lado Juana Fuentes, ama de casa de 54 años, cuyo hijo Nelson está en prisión desde 2022.

El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), cuyos activistas participaron en la marcha, ha pedido que la justicia declare "inconstitucional" el estado de excepción.

Según la oenegé Socorro Jurídico, desde 2022 han muerto 470 personas privadas de la libertad en El Salvador.

Durante la marcha, que recorrió calles del centro de San Salvador, los manifestantes también denunciaron una "persecución" contra ambientalistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos por parte del gobierno conservador.

"No más dictadura" y "Gobierno falso mentiroso", se leía en algunas pancartas en la manifestación, que además protestaba contra la minería, el despido de maestros y de personal médico.

La protesta fue convocada en el marco de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en enero de 1992.