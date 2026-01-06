Salvaguardias de la UE al acero causarían precios paralizantes para la industria: grupo de presión

BRUSELAS, 6 ene (Reuters) - Las salvaguardias propuestas por la Unión Europea para proteger a las acerías comunitarias del impacto de las importaciones provocarían alzas de precios paralizantes para los fabricantes del bloque, afirmó el martes un grupo de presión que representa a las industrias europeas usuarias de acero.

La European Steel Using Industries, que representa a fabricantes de bienes que van desde automóviles y electrodomésticos hasta maquinaria agrícola, afirmó que las medidas "van demasiado lejos al cercar el mercado europeo".

"Instamos a los responsables a cargo de las políticas de la UE a que garanticen un enfoque más cuidadoso y equilibrado en el proceso legislativo para adoptar la medida, que debe (...) reflejar adecuadamente las importantes preocupaciones y retos a los que se enfrentan los usuarios europeos de acero", afirmó.

La Comisión Europea ha propuesto reducir casi a la mitad las cuotas de importación de acero libres de aranceles y aplicar un derecho del 50% a los envíos excedentarios, en un intento de preservar la viabilidad de la siderurgia en la UE.

Los fabricantes europeos que utilizan acero dijeron que la protección de las acerías locales podría costarles entre 5.000 millones de euros (5.860 millones de dólares) y 9.000 millones de euros en costes arancelarios adicionales cada año.

La Comisión calcula un aumento promedio del precio del acero del 3,25%, pero los compradores de acero dijeron que estiman que los precios podrían subir hasta un 30%, lo que, según ellos, perjudicaría su competitividad en sus mercados internacionales.

Debido al aumento de las importaciones y a los aranceles de Estados Unidos, los productores de acero de la UE trabajaban sólo al 67% de su capacidad, y las nuevas medidas están pensadas para empujar esa cifra hacia el 80%.

La Comisión propuso un volumen de importación libre de aranceles de 18,3 toneladas métricas al año, un 47% menos que en las cuotas de 2024, y una duplicación del derecho fuera de la cuota hasta el 50%.

La Comisión Europea y los países con las mayores industrias siderúrgicas temen que las importaciones libres de aranceles perjudiquen a los productores nacionales.

Los fabricantes de automóviles y los países que venden acero a la UE, como Reino Unido, ya criticaron la medida en octubre.

(1 dólar = 0,8529 euros)

(Reporte de Inti Landauro; Editado en Español por Ricardo Figueroa)